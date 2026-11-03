Disminuye percepción de inseguridad en las ocho ciudades mexiquenses evaluadas por el INEGI





Las ocho ciudades del Estado de México incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registraron una disminución en la percepción de inseguridad entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, aunque con diferencias en la magnitud de los avances.

Los resultados correspondientes al tercer trimestre de este año indican que Tlalnepantla presentó la mayor reducción entre las localidades mexiquenses evaluadas, al pasar de 80.3 a 59.3 por ciento de población adulta que manifestó sentirse insegura, una disminución de 26.2 por ciento.

También reportaron descensos Nezahualcóyotl, con 19.7 por ciento; Naucalpan, con 17.2; Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, ambas con 12.4, y Ecatepec, con 8.3 por ciento.

En estos seis municipios, la reducción superó el promedio nacional, que fue de 7.8 por ciento. En tanto, Chimalhuacán registró una disminución de 2.8 por ciento y Toluca de Lerdo de 0.5 por ciento, por lo que las ocho ciudades presentaron una variación favorable en la comparación anual.

A escala nacional, 58.1 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad durante septiembre de 2026, frente a 63 por ciento reportado en el mismo mes del año anterior. Según el comunicado de la Mesa de Paz del Estado de México, se trata del nivel más bajo desde que comenzó a levantarse la ENSU, hace 13 años.

La reducción nacional fue destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el resultado representa el menor registro de percepción de inseguridad desde el inicio de la encuesta.

Analizan resultados en Mesa de Paz

Los datos fueron revisados durante la sesión 207 de la Mesa de Paz del Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en la que se dio seguimiento a la Estrategia Estatal de Seguridad y a las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.

La mandataria mexiquense se refirió a los resultados mediante sus redes sociales, donde señaló que las cifras representan un impulso para continuar el trabajo conjunto en materia de seguridad.

Cabe recordar que los resultados de la ENSU miden la percepción de la población adulta sobre la seguridad en las ciudades donde reside. Este indicador refleja la sensación de inseguridad de los habitantes y no necesariamente corresponde a una disminución equivalente en la incidencia delictiva.