Azucena Cisneros inaugura primera etapa de rehabilitación de la avenida R1 en Ecatepec

Ecatepec

Después de más de 35 años sin recibir una intervención integral, la avenida Adolfo López Mateos, conocida como R1, comenzó una nueva etapa de rehabilitación con la inauguración de los primeros 2.5 kilómetros de pavimentación, además de trabajos de iluminación, recuperación de áreas verdes y construcción de espacios recreativos para las familias.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, encabezó la entrega de esta primera etapa, correspondiente al tramo comprendido entre avenida Central y avenida Veracruz, como parte de un proyecto que contempla la renovación de los 9.3 kilómetros de esta vialidad, utilizada diariamente por entre 45 mil y 55 mil vehículos y que conecta a 27 comunidades del municipio.

Durante la presentación de los avances, la alcaldesa señaló que la rehabilitación de la R1 representa una de las principales obras de infraestructura de su administración, debido a la importancia de esta avenida para la movilidad de los habitantes y su conexión con la Ciudad de México.

En esta primera fase se intervinieron 2.5 kilómetros en ambos sentidos, con una superficie de 20 mil 800 metros cuadrados de pavimentación y una inversión de 24 millones 962 mil pesos en asfalto. También se realizó la plantación de 12 mil 984 especies vegetales, entre plantas de ornato y árboles frutales.

Como parte de la recuperación ambiental, se habilitaron jardines xerófilos, tropicales, polinizadores y de temporal, además de un huerto con árboles de naranja, guayaba y limón, con el propósito de transformar el camellón central en un espacio destinado a la convivencia y el cuidado del entorno.

El proyecto también contempla la construcción de un Parque Lineal que contará con rampas de accesibilidad, juegos infantiles, equipos para practicar calistenia, canchas de futbol y basquetbol, así como un ring de box. Estas instalaciones buscan ofrecer alternativas deportivas y recreativas para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Cisneros Coss informó que en el conjunto de la avenida se contempla reparar y reconectar dos mil 500 luminarias, además de realizar trabajos de limpieza en 27.2 hectáreas, al considerar que la recuperación de la vialidad debe incluir mejores condiciones de iluminación y mantenimiento urbano.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas municipal, explicó que los trabajos avanzan mediante dos frentes de intervención para agilizar la pavimentación y reducir los tiempos de ejecución.

Detalló que la primera etapa también permitió concluir 315 metros lineales de ciclovía y mil 221 metros de banquetas. De acuerdo con las estimaciones de la dependencia, la pavimentación total podría concluir entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que el Parque Lineal y las obras complementarias estarían terminados en febrero de 2027.

Durante la presentación también se informó sobre la detección de aproximadamente dos kilómetros de cavernas ubicadas debajo del camellón de la R1, cuya atención se realizará posteriormente en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a las condiciones del subsuelo.

En materia de mantenimiento vial, la alcaldesa presentó los avances del programa Bachetón 24/7, mediante el cual se han reparado cerca de 80 mil baches en diferentes puntos de Ecatepec. Las brigadas atienden alrededor de 500 desperfectos diariamente, lo que representa aproximadamente una reparación cada tres minutos.Además, el Ayuntamiento adquirió dos nuevas máquinas bacheadoras, una para trabajar con asfalto frío y otra con asfalto caliente, con el objetivo de agilizar las labores de mantenimiento.

Con estas intervenciones, el gobierno municipal busca mejorar la movilidad, recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura urbana de Ecatepec, particularmente en vialidades que durante décadas presentaron problemas de deterioro y falta de mantenimiento.