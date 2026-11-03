Delfina Gómez destina 300 millones de pesos a programa de bacheo en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez puso en marcha un programa de bacheo con una inversión de 300 millones de pesos para reparar 275 mil metros cuadrados de calles y caminos de la entidad durante noviembre y diciembre de este año.

El programa, denominado Rescate de Vialidades, se ejecutará a través de las cinco residencias de la Junta de Caminos del Estado de México y busca beneficiar a más de 4.5 millones de habitantes. Del presupuesto total, 60 millones de pesos se destinarán a trabajos en el Valle de Toluca, donde se estima alcanzar a más de 1.7 millones de personas.

El arranque se realizó en la calle Leona Vicario, en Toluca, donde la mandataria señaló que la rehabilitación de las vialidades responde a una de las principales demandas ciudadanas y forma parte de los compromisos que asumió durante su Tercer Informe de Gobierno.

La superficie que se prevé reparar equivale aproximadamente a 39 canchas de futbol profesional y se distribuirá entre distintos puntos de la red vial mexiquense que presentan daños.

Delfina Gómez convocó a los gobiernos municipales a destinar recursos al mantenimiento de calles, avenidas y carreteras, con el propósito de ampliar la cobertura de las intervenciones y atender el deterioro de la infraestructura.

Delfina Gómez destina 300 millones de pesos a programa de bacheo en Edomex

Reportan trabajos en más de 400 kilómetros

En el inicio del programa, la gobernadora informó que, pese a las lluvias registradas este año, su administración ha rehabilitado y reencarpetado más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades.

Las intervenciones que mencionó fueron 108 kilómetros del Periférico Norte, 4.72 kilómetros del Periférico Oriente, 22.5 kilómetros de Avenida Central y 40 kilómetros de la Vía Morelos, además de trabajos en la Vialidad Mexiquense.

En el Valle de Toluca, indicó que se realizaron trabajos en 2.8 kilómetros de la avenida Alfredo del Mazo, 39.7 kilómetros de la carretera La Marquesa-Tenango y el Bulevar Aeropuerto.

También anunció próximas intervenciones en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el Camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango. Para la carretera Toluca-Palmillas, señaló que se encuentra en análisis la posibilidad de realizar trabajos de reencarpetamiento.

Además, planteó rehabilitar el tramo de la calle Leona Vicario donde se llevó a cabo el arranque del programa.

La mandataria atribuyó parte de los trabajos al respaldo del gobierno federal y recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a impulsar el mejoramiento de las calles mexiquenses durante su visita al estado el pasado 18 de septiembre.

“Estos resultados son posibles cuando los recursos del pueblo se ponen al servicio del pueblo y cuando trabajamos en equipo los Gobiernos de México, del Estado de México y los municipios, se pueden lograr grandes avances”, expresó.

Finalmente pidió a los automovilistas tomar precauciones ante los cierres y cortes viales temporales que se realizarán durante la ejecución de las obras.

El programa se desarrolla en el marco de la estrategia estatal “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con la que el gobierno mexiquense busca atender las condiciones de la infraestructura pública.