Instala alcaldía Cuauhtémoc tres puntos de atención para animales de compañía en parques

Reuniones Puntos de atención a animales de compañía. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha tres puntos de atención para animales de compañía en los parques Pushkin, España y México, donde vecinas y vecinos podrán acercarse para recibir orientación y apoyo en temas de cuidado animal.

Esta acción, informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, se realiza en conjunto con el Consejo Ciudadano y organizaciones de protección animal, con quienes la alcaldía acordó trabajar en protocolos de actuación, materiales informativos y jornadas de atención.

“Porque proteger a quienes no tienen voz también es nuestra responsabilidad. Y aquí no vamos a mirar hacia otro lado. En Cuauhtémoc, sus vidas también importan”, informó la alcaldesa.

La instalación de los módulos se acordó en reuniones de trabajo encabezadas por la directora general de Desarrollo Social, Verónica Beatriz Juárez Piña, con la participación de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, el Consejo Ciudadano, el Instituto Mexicano de la Fauna y Flora, la Brigada de Vigilancia Animal, Can Fest, Huellitas de Tori, así como la Dirección de Sustentabilidad de Cuauhtémoc.