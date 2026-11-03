Brugada pide a oposición debatir iniciativas sin difundir información falsa

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada llamó a los partidos de oposición a debatir con información veraz las iniciativas de reforma a la Ley de Cultura Cívica y la propuesta de Ley de Rentas Justas, al considerar que se han difundido versiones sobre sus alcances que no corresponden con el contenido de ambos proyectos.

La mandataria rechazó que la iniciativa en materia de arrendamiento represente una amenaza para la propiedad privada y sostuvo que las diferencias políticas sobre las propuestas deben expresarse mediante argumentos y no con información falsa.

“Lo que no puede pasar es que digan mentiras, que digan temas que no vienen en estas iniciativas propuestas por nosotros, y que inventen. Eso creo que es lo grave del asunto”, señaló.

Sobre la Ley de Rentas Justas, explicó que contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria, cuya función sería brindar acompañamiento y defensa a las partes involucradas en los contratos de arrendamiento, con el propósito de equilibrar sus derechos.

También cuestionó que los partidos opositores no expresen directamente su postura frente al incremento de las rentas y los procesos de gentrificación, y en cambio atribuyan a la iniciativa disposiciones que, aseguró, no están contempladas.

“Si la oposición está a favor del crecimiento desmedido de las rentas o de la gentrificación, que lo digan”, expresó.

La mandataria insistió en que las fuerzas políticas pueden manifestar su desacuerdo con las propuestas, pero pidió evitar que se presenten escenarios que no están previstos en los proyectos legislativos para generar rechazo entre la ciudadanía.

“Que no sea la mentira un instrumento con el que quieran obtener el apoyo de la población”, agregó.

Robos menores podrán atenderse por vía cívica o penal

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica, Brugada explicó que la propuesta incorpora una alternativa para atender los robos de montos pequeños mediante los juzgados cívicos, sin eliminar el derecho de las personas afectadas a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Precisó que las dos vías de atención permanecerán disponibles y que será la persona afectada quien decida cuál utilizar, por lo que rechazó las versiones de que la reforma impediría que estos hechos sean investigados por la vía penal.

“Es mentira lo que dicen de que ahora ya los delitos no van a poder ser atendidos de manera penal y de que estamos haciendo a un lado estos derechos que tiene la población”, sostuvo.

La jefa de Gobierno indicó que la alternativa cívica busca atender las causas de las conductas delictivas, particularmente en casos de personas que reinciden en robos de pequeñas cantidades.

Explicó que, mediante la intervención de los juzgados cívicos, se pretende establecer mecanismos de atención que permitan actuar frente a estas conductas y ofrecer alternativas para evitar su repetición.

Finalmente, reiteró que el contenido de ambas iniciativas debe discutirse públicamente y que la oposición tiene la posibilidad de cuestionarlas, siempre que sus señalamientos correspondan con las disposiciones planteadas en los proyectos.