CDMX reporta derrama de 36 mil millones de pesos tras Día de Muertos y F1

La coincidencia de las celebraciones del Día de Muertos con el Gran Premio de Fórmula 1 dejó una derrama económica estimada en 36 mil millones de pesos para la Ciudad de México, además de una asistencia aproximada de ocho millones de personas a las actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas durante diez días, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las cifras presentadas por la mandataria señalan que 21 mil millones de pesos correspondieron a la actividad económica generada por la Fórmula 1, mientras que más de 15 mil millones provinieron del alojamiento turístico, las ofrendas, la cultura, la gastronomía y el consumo asociado con las festividades.

Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, la ocupación hotelera promedio alcanzó 92 por ciento, mientras que en zonas como Roma-Condesa y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegó a 100 por ciento.

Clara Brugada informó que durante ese fin de semana la capital recibió más de medio millón de turistas y visitantes, lo que representó un incremento de 22 por ciento en el número de turistas respecto al mismo periodo del año anterior.

Sostuvo que estos resultados reflejan el crecimiento de la capital como destino turístico y su capacidad para organizar acontecimientos internacionales.

“Este año hemos crecido turísticamente, más que en cualquier otro”, afirmó, al señalar que todavía falta contabilizar el comportamiento del sector durante el cierre de 2026.

En el caso del Gran Premio de México, reportó una asistencia de 405 mil personas, cifra con la que se colocó como el cuarto evento de Fórmula 1 con mayor afluencia a escala mundial. Además, 400 medios de comunicación y reporteros internacionales dieron cobertura a la competencia, cuyas transmisiones llegaron a 200 países.

A estas actividades se sumó la exhibición gratuita del piloto mexicano Sergio Pérez sobre Paseo de la Reforma, que congregó a más de 100 mil personas. Sobre este encuentro, Brugada señaló que “los grandes sueños deportivos deben de estar al alcance de quienes no pueden pagar un boleto”.

La jefa de Gobierno consideró que la coincidencia de ambos acontecimientos permitió combinar espectáculos de alcance internacional con expresiones tradicionales de la cultura mexicana y convertir la afluencia de visitantes en ingresos para distintos sectores económicos.

Ocho millones de asistentes y saldo blanco

En cuanto a las celebraciones del Día de Muertos, Brugada informó que alrededor de ocho millones de personas participaron en las actividades culturales, recreativas y deportivas organizadas en distintos puntos de la ciudad durante diez días.

Los principales eventos mencionados fueron el desfile del Día de Muertos, denominado Carnaval de la Memoria, que contó con 47 carros alegóricos, bandas musicales y comparsas. También mencionó la instalación de la Catrina monumental en el Zócalo, que obtuvo nuevamente un récord Guinness, y el primer Desfile de Alebrijes Monumentales sobre Paseo de la Reforma, en el que participaron 300 figuras elaboradas por artesanos.

Debido a la afluencia de visitantes, la escultura de la Catrina permanecerá en la Plaza de la Constitución hasta el 11 de noviembre, cuando comenzarán los trabajos para retirarla. La mandataria atribuyó su permanencia a la respuesta del público y al interés que despertó la instalación.

Las actividades incluyeron recorridos nocturnos en bicicleta, exhibiciones de esculturas lumínicas sobre Reforma, rodadas con disfraces y el Sendero de Cempasúchil en Chapultepec.

También se organizaron recorridos en trajineras en Xochimilco para visitar ofrendas colocadas sobre las chinampas, además de rutas agroecológicas.

La jefa de Gobierno destacó la instalación de 80 ofrendas comunitarias en las Utopías y la realización de 44 actividades descentralizadas en los Faros y Territorios de Paz. En Tlatelolco, uno de los puntos con mayor convocatoria, se registró la asistencia de más de 80 mil personas.

Del mismo modo, señaló la participación de habitantes y visitantes en las celebraciones de Mixquic, en Tláhuac, donde las familias acudieron a los panteones y espacios comunitarios para mantener las tradiciones vinculadas con el recuerdo de sus difuntos.

Clqra Brugada afirmó que las actividades llegaron a las 16 alcaldías y buscaron distribuir la oferta cultural más allá del corredor Chapultepec-Reforma-Zócalo, donde se concentró una parte importante de los eventos multitudinarios.

En materia de seguridad, reportó saldo blanco durante las celebraciones. Para los operativos se desplegaron más de 11 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en distintos puntos de la capital.

“Con millones, celebramos de forma multitudinaria en el espacio público y en esa gran participación que se llevó a cabo en estos días, tuvimos saldo blanco”, afirmó.

La mandataria comparó la concentración de personas registrada durante los diez días de festividades con la del Mundial de futbol, al señalar que en este periodo hubo una mayor concentración de asistentes en las calles en menos tiempo, pues la justa deportiva se extenderá durante más de un mes.

Finalmente, reconoció el trabajo de los elementos policiacos y del personal de las dependencias capitalinas que participaron en la organización, logística y vigilancia de los eventos, así como la respuesta de los habitantes.

“La extraordinaria energía de estos días en la ciudad, es el mejor indicador de la confianza ciudadana, de participación social, de cohesión comunitaria y de una ciudad de libertades”, expresó.