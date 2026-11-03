Congreso realizará diez mesas sobre Ley de Rentas Justas; oposición pide que se hagan en las 16 alcaldías

La iniciativa contempla un tope límite de renta y multas económicas para quienes no cumplan.

El Congreso de la Ciudad de México realizará diez mesas de diálogo del 6 al 17 de noviembre para analizar la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que propone expedir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, así como reformar diversas disposiciones del Código Civil local.

El calendario fue aprobado en sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia.

Oposición acusa simulación

Sin embargo, legisladores de oposición, acusaron que dichos encuentros son una simulación debido a que los encuentros se realizarán en dos sedes del Congreso de la Ciudad de México, por lo que plantearon ampliar las sedes y los horarios para garantizar una mayor participación de inquilinos, propietarios, especialistas, académicos y jóvenes.

Las y los diputados panistas Olivia Garza, Frida Jimena Guillén, Daniela Álvarez y Diego Garrido respaldaron la realización de las mesas, pero solicitaron que se lleven a cabo en las 16 alcaldías y en horarios vespertinos, al considerar que la propuesta tendrá repercusiones para más de dos millones de personas que rentan una vivienda en la capital.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, también propuso extender el proceso de consulta a más días y lugares, con el propósito de que la discusión sobre la denominada Ley de Rentas Justas sea abierta e informada.

La priista Tania Larios advirtió que su bancada defenderá los derechos de la ciudadanía y vigilará que el ejercicio no se convierta en una simulación; acusó que al grupo mayoritario le incomoda “realizar un verdadero parlamento abierto” que le haga llegar la información a la ciudadanía.

Pese a estos planteamientos, las propuestas de modificación al acuerdo presentadas por legisladores de oposición no prosperaron en las votaciones.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa, explicó que el objetivo de las mesas es generar un espacio plural para examinar los alcances de la iniciativa, identificar áreas de oportunidad y enriquecer su contenido con las opiniones y experiencias de los participantes.

Habilitarán un micrositio

Añadió que se contará con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de que se habilitará un micrositio en la página del Congreso capitalino para recibir comentarios y propuestas de la población, que serán considerados en la elaboración del dictamen.

Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó que estos encuentros fortalecerán el derecho de la ciudadanía a participar en la discusión de un tema relacionado con el acceso a la vivienda.

De acuerdo con el calendario aprobado, se realizarán nueve mesas en el Auditorio Benito Juárez del Congreso local, ubicado en Plaza de la Constitución número 7, en el Centro Histórico y la décima mesa una tendrá lugar en el Salón 3 del inmueble de Fray Pedro de Gante número 15.

La primera mesa será el viernes 6 de noviembre a las 13:00 horas; la segunda, ese mismo día a las 17:00 horas, en el inmueble de Gante. El lunes 9 se realizará la tercera, a las 11:00 horas, y el martes 10 la cuarta, a las 17:00 horas.

Para el miércoles 11 están programadas dos mesas, a las 11:00 y 17:00 horas; el jueves 12 habrá una a las 17:00 horas; el viernes 13 se realizarán otras dos, a las 11:00 y 17:00 horas, y la última tendrá lugar el martes 17, a las 11:00 horas.

Las conclusiones serán analizadas por las Comisiones Unidas como parte del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la iniciativa, presentada por la jefa de Gobierno el pasado 14 de octubre.