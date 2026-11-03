Huixquilucan construirá puente peatonal en la colonia El Arenal tras petición vecinal

El gobierno de Huixquilucan anunció la construcción de un puente peatonal en la colonia El Arenal, con el propósito de mejorar la movilidad y brindar condiciones de mayor seguridad a los habitantes que diariamente transitan por esta zona del municipio.

El proyecto fue dado a conocer por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, durante la Décima Primera Sesión de Cabildo Abierto, un ejercicio de participación ciudadana en el que vecinas de la comunidad expusieron distintas necesidades relacionadas con la infraestructura vial y la seguridad de los peatones.

Durante el encuentro, realizado con la participación de integrantes del cuerpo edilicio, las habitantes presentaron propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de desplazamiento y atender problemáticas que afectan a las familias de El Arenal.

Entre las solicitudes destacó la de Blanca Pérez, quien planteó la necesidad de mejorar las vialidades de la colonia para agilizar el tránsito y facilitar los traslados de quienes viven en esta comunidad.

Por su parte, Susana Ramírez solicitó la construcción de un puente peatonal que permita a los habitantes cruzar de manera segura, particularmente a quienes utilizan diariamente esta vía para realizar sus actividades.

En respuesta a esta petición, Romina Contreras informó que el proyecto de construcción del puente ya cuenta con autorización y que actualmente el Ayuntamiento realiza las gestiones correspondientes para concretar la obra.

La alcaldesa señaló que esta infraestructura tiene como finalidad salvaguardar la integridad de las familias y ofrecer una alternativa de cruce que contribuya a reducir los riesgos para los peatones.

Aunque no se precisó una fecha para el inicio o conclusión de los trabajos, el gobierno municipal indicó que se encuentra en proceso de gestión para hacer realidad el proyecto en beneficio de los habitantes de la colonia.

Durante la sesión, la presidenta municipal también destacó la importancia de mantener mecanismos de comunicación directa con la población, a fin de conocer las necesidades particulares de cada comunidad y establecer soluciones mediante el trabajo coordinado entre las autoridades y la ciudadanía.

Las propuestas presentadas por las vecinas fueron turnadas a las comisiones edilicias y a las áreas correspondientes de la administración pública municipal para su análisis y seguimiento

Con este proyecto, Huixquilucan busca atender las demandas de infraestructura y movilidad planteadas por los habitantes de El Arenal, además de fortalecer los espacios de participación ciudadana para identificar necesidades y dar seguimiento a las solicitudes de las comunidades.