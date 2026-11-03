Naucalpan impulsa estrategia de salud mental para jóvenes y familias con festival de bienestar emocional

Con el objetivo de fortalecer la atención preventiva de la salud mental entre adolescentes y sus familias, el gobierno municipal de Naucalpan realizó el Primer Festival del ABC por el Bienestar Familiar y Emocional, una jornada enfocada en promover el bienestar socioemocional, la orientación psicológica y el acompañamiento de las juventudes.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 30 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos (CEFE) del Parque Naucalli, con la participación de madres, padres de familia y estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT), ubicado en la comunidad de La Mancha 3.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó las actividades, que forman parte de las acciones vinculadas con la Estrategia Nacional de Salud Mental, impulsada por el gobierno federal para atender de manera preventiva las necesidades emocionales de niñas, niños y adolescentes.

Durante su intervención, el alcalde señaló que la salud mental de las juventudes debe ser una prioridad y destacó la importancia de generar espacios donde las y los estudiantes puedan expresar sus inquietudes, recibir orientación y encontrar acompañamiento ante situaciones que afecten su bienestar.

Asimismo, llamó a las familias a fortalecer la comunicación en los hogares, al considerar que en ocasiones las preocupaciones de los adultos se concentran en el rendimiento académico y la disciplina, dejando de lado las emociones y necesidades personales de sus hijos.

Como parte del festival, autoridades educativas y el psicólogo especialista en salud mental y adicciones, César Joaquín, impartieron una plática sobre el reconocimiento y manejo de las emociones, con el propósito de brindar herramientas para identificar situaciones que requieren atención y fomentar relaciones familiares basadas en la confianza y la escucha.

En materia de atención especializada, el gobierno municipal informó que las jóvenes que necesiten acompañamiento psicológico podrán recibir orientación a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses, instancia que ofrece apoyo para atender distintas problemáticas relacionadas con su bienestar emocional.

Durante la jornada también se dieron a conocer alternativas de respaldo para estudiantes, entre ellas el programa Impulsando a la Juventud, mediante el cual se otorgan apoyos económicos a quienes realizan su servicio social o prácticas profesionales en el Ayuntamiento, con el objetivo de contribuir a cubrir sus gastos de traslado.

En el ámbito educativo, Montoya Márquez destacó la operación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, institución pública y gratuita respaldada por los gobiernos federal y estatal, como una alternativa para que las y los jóvenes puedan continuar sus estudios y acceder a una formación profesional.

El festival también se realizó en el marco del 36 aniversario del CBT número 1 Miguel de Cervantes Saavedra. Como parte de las actividades conmemorativas, el presidente municipal entregó reconocimientos a docentes que cuentan con más de 30 años de servicio en la institución.

Por su parte, el maestro fundador Alfredo León Juárez presentó una reseña histórica del plantel, que actualmente cuenta con una matrícula de 700 estudiantes, y recordó que la construcción de sus instalaciones fue posible gracias a la donación del terreno por parte del gobierno municipal.

Con estas actividades, Naucalpan busca fortalecer la prevención y atención de la salud mental desde los espacios educativos y familiares, además de acercar servicios de orientación, apoyos escolares y alternativas de desarrollo integral para las nuevas generaciones.