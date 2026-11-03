Reactivan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX Estas cuatro alcaldías tendrán frío este 4 de noviembre (Pexels)

Al mediodía de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha reactivado la alerta amarilla por las bajas temperaturas que se registrarán durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre del 2026. La alerta se levantó para cuatro alcaldías de la CDMX.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se ha reactivado la alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX?

La SGIRPC informó mediante un comunicado publicado a las 12:30 horas que para la madrugada y mañana del miércoles 4 de noviembre se pronostican bajas temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 de la mañana. Es debido a eso que se ha activado la alerta amarilla para las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Esto se debe a que durante el miércoles y jueves el frente frío número. 4. Permanecerá sobre el oriente de México, por lo que se pronostica probabilidad de lluvias y chubascos.

El frente frío núm. 4 se extenderá sobre la Mesa del Norte e interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y centro del país.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante la alerta amarilla por frío?

Debido a que se registrarán bajas temperaturas de entre 4 y 6°C, la SGIRPC ha emitido las siguientes recomendaciones a la población para el cuidado de la salud:

Usar al menos tres capas de ropa y que de preferencia sean de algodón o lana.

y que de preferencia sean de algodón o lana. Utilizar crema para el cuidado e hidratación de la piel.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura .

. Ingerir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C .

. En caso de usar calentadores o chimeneas, mantener una buena ventilación.

A su vez, hace un llamado a la población para que aquellos que presenten algún malestar acudan a su centro de salud más cercano.