Reúne Día de Muertos a casi 150 mil personas en Venustiano Carranza





Cerca de 150 mil personas participaron en las actividades organizadas por la alcaldía Venustiano Carranza con motivo del Día de Muertos, que incluyeron espectáculos culturales, instalación de ofrendas, casas de terror y actividades recreativas en distintos puntos de la demarcación.

Los festejos comenzaron en la explanada de la alcaldía con la inauguración de “Hábitat de Almas 2026”, encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra, quien encendió el denominado Árbol de la Vida.

En el espacio también se instalaron una representación del Templo de Quetzalcóatl y un Hospital Zombie, además de realizarse el corte de listón de la quinta edición de la Feria del Pan de Muerto y Chocolate.

El programa contempló cuatro días de actividades en diferentes zonas de la demarcación, entre ellas las territoriales Balbuena, Moctezuma, Arenales y Morelos, donde parques y plazas públicas fueron habilitados para recibir a los visitantes.

En esos espacios se colocaron ofrendas elaboradas por trabajadores de la alcaldía y habitantes, así como casas de terror con distintas ambientaciones. También participaron los mercados de La Merced, Jamaica y Sonora, donde se implementaron dispositivos de seguridad.

Reúne Día de Muertos a casi 150 mil personas en Venustiano Carranza

La programación incluyó funciones de lucha libre, obras de teatro y presentaciones de comediantes, además de actividades dirigidas a niñas y niños, quienes recibieron dulces y participaron en la tradicional entrega de calaveritas.

Los espacios que albergaron las celebraciones fueron los parques Fortino Serrano, Aguascalientes, Madero, Ícaro y del Obrero, así como la Plaza Adolfo López Mateos, entre otros. Durante los recorridos, Parra Álvarez entregó reconocimientos a los participantes con los mejores disfraces.

La alcaldesa también visitó el Panteón del Peñón de los Baños, donde familias acudieron para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos con flores de cempasúchil, veladoras y alimentos.

En ese lugar, los visitantes mantuvieron las prácticas tradicionales de convivencia alrededor de las sepulturas, donde compartieron comida, recordaron anécdotas y realizaron oraciones en memoria de sus familiares fallecidos.

Al cierre de las actividades, Evelyn Parra, acompañada por los diputados federales Elena Segura Trejo y Julio César Moreno Rivera, señaló la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y promover la convivencia familiar.