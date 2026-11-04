Metrópoli

La ceniza volcánica se desplaza con dirección al noroeste

Alertan por caída de ceniza del Popocatépetl en CDMX este 4 de noviembre: ¿Cuáles serán las alcaldías afectadas y qué se debe hacer?

Por Elio Martínez Velasco
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por caída de ceniza volcánica para este miércoles. Conoce qué alcaldías se verán afectadas y qué recomendaciones seguir.
Popocatépetl Emiten alerta por ceniza del volcán en la Ciudad de México. (cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por caída de ceniza volcánica para este miércoles. Conoce qué alcaldías se verán afectadas y qué recomendaciones a seguir.

¿En que alcaldías habrá caída de ceniza?

El volcán Popocatépetl presentó actividad esta mañana y la ceniza que emitió se desplaza en dirección noroeste hacia la Ciudad de México, lo cual resultará en caída de ceniza.

Esta posiblemente afectará algunas alcaldías ubicadas al sur y sureste de la capital y se espera dure toda la tarde del miércoles 4 de noviembre. Las alcaldías afectadas serán las siguientes:

  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Durante la caída de ceniza, Protección Civil da las siguientes recomendaciones.

  • Evita hacer actividades al aire libre y proteger ojos, nariz y boca en caso de salir.
  • Cerrar puertas y ventanas.
  • Tapar tinacos y otros depósitos para que no sean contaminados.
  • Extremar precauciones en el caso de niños y adultos mayores, así como también personas con enfermedades respiratorias.

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