¿Sigue cerrada la Línea B? Metro CDMX actualiza el estátus de las estaciones cerradas este 4 de noviembre (Cuartoscuro)

Tras el incendio registrado la mañana de este miércoles 4 de noviembre, el cual provocó severos daños en la infraestructura eléctrica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) emitió un informe sobre las labores de reparación que se llevan a cabo para reestablecer el servicio en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

¿Cuánto tiempo permanecerá con afectaciones la Línea B del Metro?

En el comunicado difundido a través de sus plataformas digitales, el STC Metro detalló que el cierre del tramo afectado se extenderá durante gran parte de la jornada laboral de este miércoles 4 de noviembre, prolongándose hacia la tarde-noche.

Esta medida responde a la alta especialización requerida para el empalme de cables de alta tensión y a la ejecución de pruebas técnicas que garanticen la circulación segura de las unidades.

El personal del Metro continúa trabajando en la zona para agilizar la reapertura tras acumular más de cinco horas de interrupción.

El Metro informa que continúan los trabajos de reparación del cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía de la Línea B. https://t.co/DjTwWERD9x — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

¿Cuáles son las alternativas de transporte habilitadas para los usuarios?

Con el fin de mitigar el impacto en los traslados de la ciudadanía, las autoridades dispusieron de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para ofrecer servicio gratuito en el tramo de Oceanía a Villa de Aragón en ambos sentidos.

Asimismo, el servicio de trenes opera de forma parcial desde la terminal Buenavista hasta la estación Oceanía, conectando en ese punto con la Línea 5.

El tramo restante, que va de Oceanía a la terminal Ciudad Azteca, permanecerá completamente suspendido.

El organismo solicitó a los usuarios mantenerse informados por medio de los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento total.