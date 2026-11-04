Delfina Gómez activa centro de mando para búsqueda inmediata de desaparecidos





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez puso en operación el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, con el propósito de coordinar la actuación de autoridades estatales y federales desde el momento en que se tenga conocimiento de la desaparición de una persona.

El mecanismo concentrará las alertas nacionales y los reportes de desaparición recibidos por las instituciones participantes, a fin de facilitar el intercambio de información, establecer comunicación directa entre sus enlaces y activar acciones de búsqueda de manera simultánea, sin esperar a que concluyan las actuaciones de otras dependencias.

El centro aprovechará herramientas tecnológicas y la red de videovigilancia de la entidad para realizar labores de monitoreo, análisis e intercambio de información que contribuyan a agilizar la localización de personas y dar seguimiento a las acciones emprendidas.

La coordinación operativa estará a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía General de Justicia mexiquense, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El esquema forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer los mecanismos de búsqueda mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y el uso de recursos tecnológicos.

Según la información del gobierno estatal, el Centro de Mando permitirá que cada institución active las acciones que correspondan a sus atribuciones, sin que sea necesario esperar la intervención previa de otra autoridad.

Coordinación entre autoridades

El nuevo mecanismo busca establecer un esquema de colaboración transversal entre las dependencias involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, así como mantener comunicación y seguimiento permanente de los casos.

El gobierno mexiquense señaló que esta coordinación no sustituirá las funciones de las autoridades encargadas de la búsqueda, la seguridad pública o la investigación de delitos, sino que permitirá desarrollar acciones paralelas y complementarias, respetando las competencias de cada institución.

La puesta en marcha del Centro de Mando responde a la necesidad de agilizar la actuación institucional ante los reportes de desaparición y fortalecer la comunicación entre las autoridades responsables de atenderlos.