Renovación de Línea 3 del Metro no implicará su cierre, promete titular de Semovi

Comparece titular de Semovi ante el Congreso CDMX

La renovación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se realizará bajo un esquema que no implicará el cierre de toda la ruta, con el propósito de evitar afectaciones a los usuarios, adelantó el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario explicó que el proyecto incorporará criterios de accesibilidad en todas sus áreas y seguirá un modelo similar al aplicado recientemente en estaciones de la Línea 2.

García Nieto informó que durante los últimos dos años se destinaron 48 mil millones de pesos al Metro, lo que representa un incremento de 20 por ciento respecto a 2024; además, detalló que se invirtieron 98 millones de pesos en la rehabilitación de tramos prioritarios de los carriles confinados de las siete líneas del Metrobús.

Alerta sobre motos que ofrecen transporte de pasajeros

En la ronda de respuestas a legisladores, el secretario también advirtió que las empresas que continúen ofreciendo transporte de pasajeros en motocicleta podrían perder sus concesiones, al señalar que esta modalidad está prohibida en la Ciudad de México.

En cuanto a la expansión de la infraestructura de movilidad, el funcionario destacó los avances en tres nuevas líneas de Cablebús, la entrada en operación de dos rutas de Trolebús, así como el funcionamiento del Centrobús en el Centro Histórico y la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús.

También señaló que se amplió la cobertura de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en Xochimilco y Milpa Alta, mientras que concluyeron estudios en 15 pueblos y barrios originarios para definir microcircuitos que permitan conectarlos con esta red.

García Nieto destacó que las nuevas unidades de transporte incorporadas son accesibles para personas con discapacidad y que la ampliación de los servicios en las zonas periféricas responde a una estrategia de justicia territorial.

Como parte de las metas a futuro, planteó que para 2030 la Ciudad de México busca duplicar la infraestructura ciclista, a partir de los 300 kilómetros de ciclovías contemplados en los compromisos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la intención de posicionar a la capital entre las principales metrópolis del mundo en este rubro.

Con ello, la Ciudad de México se convertirá en la segunda metrópoli más importante del mundo y la más importante de Latinoamérica en infraestructura ciclista.

Oposición cuestiona mantenimiento del Metro y saturación vial

Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, legisladores de oposición reconocieron la inversión en infraestructura de transporte, aunque señalaron que todavía existen problemas de saturación, mantenimiento y calidad del servicio.

El panista Federico Chávez Semerena consideró que los recursos destinados a movilidad aún no se reflejan plenamente en una mejora para los usuarios y pidió atender las fallas y la saturación del Metro, además de avanzar en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la regulación de vehículos eléctricos y bicicletas compartidas.

Por Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza manifestó preocupación por las condiciones del Metro y solicitó a la Semovi presentar un proyecto que precise los recursos adicionales necesarios para su mantenimiento y mejoramiento.

La priista Tania Larios señaló la necesidad de atender la congestión vial cotidiana e impulsar un proyecto de semaforización inteligente, para el cual, indicó, se requiere una inversión significativa.

Las bancadas de Morena y aliados destacaron la ampliación de la red de transporte público y los avances en electromovilidad; la legisladora del PVEM, Yolanda García, hizo un llamado a ampliar la infraestructura de recarga, regular los vehículos eléctricos motorizados y fortalecer la educación vial.

Desde el PT, Jannete Guerrero Maya pidió fortalecer la accesibilidad y el trato digno en el transporte público para garantizar que las personas con discapacidad puedan desplazarse sin barreras ni discriminación.