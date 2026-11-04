Destinan 180 millones de pesos a mejorar 180 mercados públicos de la CDMX

CLARA BRUGADA REALIZA UN RECORRIDO POR MERCADO DE LA MERCED / ARCHIVO

El Gobierno de la Ciudad de México destinará 180 millones de pesos a la rehabilitación y mejoramiento de 180 mercados públicos mediante un programa de Presupuesto Participativo, con el que cada centro de abasto recibirá un millón de pesos para atender sus principales necesidades de infraestructura y seguridad.

La primera ministración de los recursos será de 490 mil pesos por mercado, mientras que la entrega del monto restante dependerá de los avances en la ejecución de los proyectos y del cumplimiento de los procedimientos establecidos para su aplicación.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el programa beneficiará directamente a alrededor de 100 mil locatarios y locatarias, quienes participaron en la definición de las obras y acciones que requieren sus centros de trabajo.

Clara Brugada durante la entrega de los primeros recursos del Presupuesto Participativo para el mejoramiento de mercados públicos de la Ciudad de México

Explicó que, como parte de este ejercicio, se realizaron 180 asambleas, una por cada mercado participante, en las que intervinieron aproximadamente 37 mil comerciantes para identificar las necesidades prioritarias y decidir cómo ejercer el presupuesto.

Los recursos deberán destinarse principalmente a trabajos relacionados con la protección civil y la prevención de riesgos, entre ellos la renovación de instalaciones eléctricas, reparación de redes hidrosanitarias, atención de problemas de inundaciones y revisión de tuberías e instalaciones de gas en las áreas de preparación de alimentos.

E propósito es evitar que el dinero se utilice en acciones que no atiendan necesidades fundamentales para la seguridad de comerciantes y consumidores.

“Prioritariamente son para salvar vidas. Es decir, no queremos que se ocupe para cualquier otra cosa que no sea lo relacionado a la protección civil”, afirmó.

Clara Brugada durante la entrega de los primeros recursos del Presupuesto Participativo para el mejoramiento de mercados públicos de la Ciudad de México

El programa contempla el acompañamiento de personal técnico de la Secretaría de Obras y Servicios, que asesorará a las comisiones encargadas de administrar los recursos para garantizar que los trabajos se realicen de manera adecuada y evitar reparaciones improvisadas.

También participará la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), que designará personal para orientar a los comerciantes en el manejo administrativo y financiero del presupuesto.

Para la operación del programa se integraron dos comisiones en cada mercado, una administradora, responsable de ejercer los recursos y desarrollar los proyectos, y otra de vigilancia, encargada de supervisar que el dinero se utilice conforme a lo acordado.

Los locatarios podrán decidir a quién contratar para realizar las obras, siempre con la asesoría técnica correspondiente. Con ello se busca que los recursos también generen actividad económica en las colonias donde se encuentran los centros de abasto.

“Si van a hacer una obra de electricidad, pues pueden contratar a eléctricos de la colonia”, señaló Brugada al plantear que los trabajos puedan beneficiar a prestadores de servicios y trabajadores de las propias comunidades.

Buscan atender los 340 mercados el próximo año

Clara Brugada indicó que, desde el inicio de su administración, se han destinado 468 millones de pesos a los mercados públicos de la capital, mediante diferentes esquemas de intervención que comprenden los ejercicios presupuestales de 2025 y 2026.

La ciudad cuenta con 340 mercados públicos y, de acuerdo con la mandataria, las acciones de mejoramiento ya han alcanzado a 270, lo que representa alrededor de 80 por ciento del total. La intención es que durante 2027 se atienda a los 70 restantes para completar la cobertura.

De los recursos destinados este año, 234 millones de pesos corresponden a trabajos de mejoramiento realizados por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Obras, mientras que otros 180 millones se canalizan mediante el Presupuesto Participativo para los 180 mercados seleccionados.

La funcionaria planteó que el objetivo es consolidar un esquema en el que cada mercado pueda disponer anualmente de un millón de pesos para atender sus necesidades, aunque reconoció que el programa se encuentra en una primera etapa y requiere que los comerciantes se familiaricen con los procedimientos de organización y administración.

Además, el modelo busca modificar la manera en que se realiza el mantenimiento de estos espacios mediante la participación directa de quienes trabajan en ellos.

Los mercados públicos de la capital fueron reconocidos como un servicio público en 1951, mientras que a escala nacional esta figura quedó establecida hasta la reforma constitucional de 1983.

Sobre el nuevo esquema, la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama destacó la participación democrática de los locatarios en las decisiones, la asignación de un millón de pesos por mercado para atender sus necesidades y el acompañamiento institucional para la ejecución de las obras.

Señaló que los recursos se destinarán íntegramente a los trabajos definidos por cada comunidad, como instalaciones eléctricas, tuberías, techumbres y drenaje, con respaldo técnico de la Secretaría de Obras y la intervención de las instancias de protección civil.

En representación de los comerciantes, Irlanda Hernández Bruno, locataria del mercado Martínez de la Torre, en la alcaldía Cuauhtémoc, agradeció el apoyo y consideró que el presupuesto permitirá comenzar a resolver algunas de las necesidades que enfrentan estos espacios.

“Es un proyecto que estamos iniciando y lo vamos a valorar y aprovechar al máximo”, expresó.

Clara Brugada también convocó a los habitantes de la capital a realizar sus compras en los mercados públicos, al considerar que estos establecimientos sostienen miles de empleos y permiten distribuir los ingresos entre pequeños comerciantes y familias.

En ese sentido, mencionó el programa Mercomuna, mediante el cual los beneficiarios reciben vales que pueden canjear en mercados públicos, tiendas de barrio y comercios de proximidad, como una estrategia para fortalecer la economía local.