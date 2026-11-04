Alimentación para el Bienestar Edomex: requisitos para recibir despensa gratis

Apoyo Bienestar Mujeres Edomex: registro y requisitos para la Canasta Alimentaria Conoce cómo registrarte al programa Alimentación para el Bienestar del Edomex este 2026 (@Juan Carlos González Romero)

El gobierno del Estado de México acaba de lanzar una convocatoria para apoyar a todas las mexiquenses que se encuentren en condiciones de desigualdad y busquen un apoyo extra para sus gastos básicos.Se trata de Alimentación para el Bienestar, una iniciativa estatal que contempla la entrega de canastas alimentarias y servicios complementarios.

El principal beneficio de esta iniciativa consiste en proporcionar despensas gratuitas a personas que cumplen con los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

¿Quiénes pueden recibir despensas gratis en Edomex?

El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido principalmente a mujeres de entre 50 y 64 años de edad que viven en alguno de los 125 municipios mexiquenses y enfrentan condiciones de pobreza, pobreza extrema o carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

Para solicitar el apoyo es necesario cumplir con los criterios de selección establecidos en las reglas de operación. Sin embargo, es importante señalar que reunir las condiciones no garantiza automáticamente la incorporación al padrón, pues la aceptación depende del procedimiento oficial y de la disponibilidad de los recursos.

La iniciativa también contempla una vertiente de atención por contingencia, dirigida a personas que habitan en el Estado de México y atraviesan situaciones de emergencia.

¿Qué incluye la despensa de Alimentación para el Bienestar?

La ayuda consiste en una canasta alimentaria con productos básicos para contribuir a la alimentación de las beneficiarias y sus familias.

Entre los artículos que pueden integrar el paquete se encuentran arroz, frijol, lentejas, avena, leche, atún, harina, pasta para sopa y aceite comestible. También pueden incluirse productos de higiene personal y limpieza del hogar, como papel higiénico, detergente y blanqueador.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, las beneficiarias pueden recibir una y hasta seis canastas alimentarias durante el año, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y del calendario de entregas autorizado.

Además de la despensa, el esquema contempla servicios integrales de bienestar, como orientación nutricional, atención médica general, asesoría psicológica, jurídica y de trabajo social, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar Alimentación para el Bienestar?

Las mujeres interesadas en incorporarse al programa deben cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar la documentación solicitada por las autoridades mexiquenses. Los principales requisitos son:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Ser mujer y tener entre 50 y 64 años.

Residir en el Estado de México.

Encontrarse en condición de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

Cumplir con los criterios de selección establecidos en las reglas de operación.

¿Qué documentos piden para recibir la despensa gratis?

Para completar el procedimiento de registro, las solicitantes deben preparar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, preferentemente credencial para votar.

CURP impresa o biométrica.

Comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia.

Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Es importante llevar los documentos en original y copia cuando así lo indique la convocatoria o el módulo de atención correspondiente.

¿Cómo registrarse en Alimentación para el Bienestar?

El registro depende de las convocatorias que publique la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Cuando se habilita una nueva etapa de inscripción, las interesadas deben consultar las fechas, completar el procedimiento indicado y, en caso de ser seleccionadas, entregar la documentación correspondiente.

La información oficial puede consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar mexiquense y en sus canales institucionales. También es importante revisar los avisos sobre publicación de folios, módulos y resultados.

El programa es gratuito: no se debe pagar a gestores ni intermediarios que prometan asegurar la incorporación al padrón.

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda verificar que la convocatoria se encuentre vigente y que los requisitos correspondan al periodo de registro.