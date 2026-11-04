Azucena Cisneros entrega primeros certificados de competencia laboral en autismo del país, en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezaron la entrega de 25 Certificados de Competencia Laboral EC1791 a cuidadoras y cuidadores especializados en la atención de niñas y niños con condición del espectro autista.

La entrega se realizó en las instalaciones del Centro de Autismo Teletón (CAT) de Ecatepec, donde se reconocieron los conocimientos y habilidades de personas que trabajan en el acompañamiento de infancias con esta condición. Este estándar es el primero en México enfocado en la atención de niñas y niños con trastorno del espectro autista.

Durante el evento, la alcaldesa señaló que este reconocimiento representa un avance para romper prejuicios y mejorar las condiciones de atención de las personas con autismo.

“Estamos rompiendo estigmas, inercias y protocolos”, expresó Cisneros Coss, quien también destacó la colaboración entre el gobierno municipal y Fundación Teletón para impulsar proyectos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

La presidenta municipal explicó que su administración busca ampliar el trabajo conjunto con instituciones especializadas, con la finalidad de ofrecer una atención más completa a la población que requiere acompañamiento. Como parte de estas acciones, mencionó la creación de centros de atención a las adolescencias, donde se busca atender sus necesidades de manera integral.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y señaló que el municipio cuenta con una inversión importante que permite impulsar diferentes proyectos y obtener resultados en beneficio de sus habitantes.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la certificación de competencias laborales forma parte de una política que busca reconocer los conocimientos y habilidades que las personas adquieren mediante su experiencia, sin que necesariamente cuenten con un título académico tradicional.

Indicó que este tipo de reconocimientos permite dar valor al trabajo de quienes realizan actividades importantes para la sociedad y que, en muchas ocasiones, no cuentan con documentos oficiales que respalden su preparación.

El funcionario destacó que las 25 personas certificadas se dedican a brindar cuidados básicos a niñas y niños de entre tres y 10 años con trastorno del espectro autista, una etapa en la que pueden requerir mayores apoyos para su desarrollo y comunicación.

También reconoció la labor de quienes han aprendido a identificar y atender las necesidades sensoriales y de comunicación de las infancias, mediante un acompañamiento basado en la empatía, la flexibilidad y el respeto.

En su participación, Guillermina Alvarado Moreno, directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), señaló que validar los conocimientos de las personas cuidadoras representa un acto de justicia social, debido a que permite reconocer formalmente su trabajo y brindarles herramientas para su desarrollo profesional.

Explicó que este proceso no solamente representa un trámite administrativo, sino que también ofrece certeza institucional a quienes realizan actividades de atención y acompañamiento.

Por su parte, Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón México, destacó la importancia de contar con personal capacitado para atender a las personas con autismo.

Como ejemplo, mencionó que los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Colima, Los Cabos y Mazatlán cuentan con una población infantil en la que el 50 por ciento corresponde a niñas y niños con autismo, por lo que consideró relevante impulsar este tipo de certificaciones.

Con la entrega de estos primeros 25 certificados, Ecatepec se convirtió en sede de un reconocimiento dirigido a fortalecer las capacidades de las personas que trabajan en la atención de infancias con espectro autista, además de promover una mayor preparación y reconocimiento para quienes realizan estas labores.