Van por Cartilla Universal de Bienestar Animal, para dar seguimiento a la salud de mascotas

Promueven “Cartilla Universal de Bienestar Animal”

La bancada del PT en el Congreso de la Ciudad de México propuso implementar la “Cartilla Universal de Bienestar Animal”, se trata de un instrumento que permita considerar las necesidades particulares de cada especie para su debida atención.

La propuesta, presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya, pretende que el documento concentre el historial médico, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones y tratamientos de perros, gatos y otros animales de compañía, con el propósito de facilitar el seguimiento de sus cuidados veterinarios.

Con esta iniciativa se plantea reformar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para establecer este instrumento, que podría expedirse en formato físico o digital y estar vinculado al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC).

Además, busca que las personas tutoras puedan consultar y actualizar la información médica de sus animales, incluso cuando cambien de veterinario, a fin de evitar que se pierdan antecedentes clínicos o se interrumpan tratamientos.

“Esto significa que si cambiamos de veterinaria, podremos dar continuidad a sus tratamientos sin perder información importante. Que cuando una familia adopte a un animal, pueda conocer sus antecedentes médicos y brindarle los cuidados que necesita desde el primer momento”, explicó la legisladora.

¿Qué deberá contener la “Cartilla Universal de Bienestar Animal”?

Datos de identificación y Clave del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC)

Historial clínico

Esquema de vacunación, desparasitación y esterilización

Tratamientos y procedimientos realizados

Cualquier medida de prevención, protección y cuidado

Información de la persona médica veterinaria con cédula profesional

De acuerdo con la iniciativa, la Agencia de Atención Animal, en coordinación con las autoridades de salud y bienestar animal, sería la encargada de promover la implementación de esta herramienta.

La diputada señaló que contar con información centralizada permitiría a las familias llevar un control más puntual de las atenciones veterinarias y facilitaría la continuidad de los cuidados ante cambios de domicilio, adopciones o modificaciones en la atención médica.

“Cuidar a quienes nos brindan amor y compañía incondicional, no sólo significa garantizar entornos seguros, sino también implementar herramientas para que los cuidados sean más ágiles con información que puede ser la diferencia entre una vida digna o el sufrimiento”, concluyó en tribuna la diputada.