Apoyan Policía Municipal y Marina a usuarios afectados por suspensión de la Línea B del Metro en Ecatepec

EElementos de la Policía Municipal de Ecatepec y de la Secretaría de Marina implementaron un operativo de apoyo para trasladar a usuarios afectados por la suspensión del servicio en un tramo de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles.

El incidente provocó la interrupción del servicio entre las estaciones Ciudad Azteca y Oceanía, por lo que cientos de pasajeros tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos. Ante esta situación, el gobierno municipal desplegó unidades y personal para facilitar el traslado de las personas usuarias.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que la Policía Municipal participa en las labores de apoyo, principalmente en el traslado de pasajeros desde la terminal Ciudad Azteca hacia Villa de Aragón.

“Seguiremos atentos para apoyar a nuestra gente”, expresó la presidenta municipal al señalar que el dispositivo vial continuará hasta que se restablezca el servicio del Metro.

Para atender la emergencia, fueron destinadas patrullas de agrupamientos especiales, elementos del Grupo de Operaciones Especiales, grúas de plataforma y camiones Mexica, con los que se busca facilitar la movilidad de los usuarios afectados.

El operativo también contempla el traslado de pasajeros hasta la estación Oceanía, ubicada en la Ciudad de México, con el propósito de ofrecer alternativas a quienes utilizan diariamente esta línea para trasladarse por motivos laborales, escolares y personales.

Como parte de las medidas implementadas, se informó que el recorrido entre Ciudad Azteca y Villa de Aragón podrá realizarse de manera gratuita mediante la Línea 2 del Mexibús y unidades de transporte público convencional de mediano alcance de todas las rutas.

Mientras tanto, para el tramo de Villa de Aragón a Oceanía, el gobierno de la Ciudad de México habilitó unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), también sin costo para los usuarios.

Estas alternativas buscan reducir las afectaciones ocasionadas por la interrupción del servicio y permitir que las personas puedan continuar sus recorridos mientras se realizan las labores correspondientes en las instalaciones del Metro.

El incendio ocurrió durante las primeras horas de este miércoles en las instalaciones de la Línea B, en el tramo comprendido entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, situación que obligó a suspender la circulación de los trenes.

Ante este panorama, las autoridades municipales y capitalinas mantienen la coordinación para atender a los pasajeros y facilitar su movilidad.

El gobierno de Ecatepec señaló que el apoyo de la Policía Municipal y la Marina se mantendrá mientras sea necesario, con la finalidad de brindar atención a la población y evitar que la suspensión del servicio represente mayores complicaciones para quienes utilizan esta ruta.

Las autoridades pidieron a los usuarios considerar los tiempos adicionales de traslado y utilizar las alternativas gratuitas habilitadas durante la contingencia.