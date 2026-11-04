Denuncian uso de inmueble público para promover informe de alcaldesa en Azcapotzalco

Alcaldesa de Azcapotzalco manda borrar bardas

Una denuncia ciudadana documentada en video señala que bardas ubicadas en los talleres del Metro, en la alcaldía Azcapotzalco, fueron intervenidas para cubrir publicidad de una legisladora federal y colocar propaganda alusiva al segundo informe de actividades de la alcaldesa Nancy Núñez.

Los hechos habrían ocurrido en el inmueble ubicado en la calle San Carlos número 35, en la colonia El Rosario, donde se encontraban bardas con publicidad de la diputada federal Gabriela Jiménez Godoy, las cuales fueron cubiertas con mensajes relacionados con el segundo informe de la edil.

De acuerdo con los testimonios registrados en el video, los trabajadores encargados de realizar las pintas señalaron que acudieron por instrucciones de la alcaldía para colocar la nueva propaganda sobre la publicidad existente.

El caso abre cuestionamientos sobre el uso de espacios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México para la difusión de actividades de una autoridad local, así como sobre los procedimientos administrativos que permitieron la intervención.

Entre los aspectos que requieren aclaración está si la alcaldía contaba con autorización del Sistema de Transporte Colectivo Metro para modificar las bardas, qué instancia ordenó los trabajos y si se utilizaron recursos públicos para llevarlos a cabo.