Cae “El Chino”, líder de red de lavado de dinero con 43 mdp en MH

Detenido Bojun “N”, alias “El Chino". (SSPC)

Fue detenido Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal y relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la detención se aseguró droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación.

De acuerdo con autoridades, “El Chino” presuntamente encabezaba una red relacionada con operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas, con presencia en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

A partir de esta información, los agentes de seguridad desarrollaron labores de vigilancia fija, móvil y seguimiento, mediante las cuales identificaron un inmueble relacionado con los delitos cometidos por “El Chino”.

En un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo se implementó un despliegue operativo interinstitucional, donde fue detenido Bojun “N”, de 41 años.

Durante la intervención se aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, equivalentes en conjunto a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos, además de teléfonos celulares, documentación, diversas credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y vehículos.