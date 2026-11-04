Congreso CDMX habilita micrositio para recibir propuestas sobre Ley de Rentas Justas

Anuncian seis mesas más en distintas alcaldías

El Congreso de la Ciudad de México habilitó un micrositio para que la ciudadanía envíe opiniones y propuestas sobre la iniciativa de Ley de Rentas Justas, como parte del proceso de Parlamento Abierto previo a la elaboración del dictamen que será discutido y votado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia.

A través de la plataforma www.congresocdmx.gob.mx/rentasjustas, las y los ciudadanos podrán participar en el análisis del proyecto, además de consultar el calendario de las mesas de diálogo presenciales que se realizarán para abordar distintos aspectos de la propuesta.

En conferencia de prensa, el diputado Alberto Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que el objetivo del nuevo ordenamiento es establecer equilibrios en las relaciones entre arrendadores e inquilinos.

“Vamos a escuchar a todas y a todos, principalmente, para llevar a cabo un muy buen producto legislativo”, afirmó.

Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda, llamó a los distintos sectores involucrados en el mercado de vivienda a participar en la discusión pública y sostuvo que, por la trascendencia de la iniciativa, es necesario conocer las opiniones de la ciudadanía.

“Nosotros consideramos que por la trascendencia del tema que tiene esta iniciativa, tiene que opinar la ciudadanía; nosotros no le tenemos miedo a la opinión de la ciudadanía”, expresó.

Habrá seis mesas adicionales en distintas alcaldías

Además de los 10 foros convocados por las comisiones, el grupo parlamentario de Morena organizará seis mesas adicionales en distintas alcaldías, con el propósito de ampliar los espacios de consulta.

Al respecto, el diputado Ángel Tamariz, vocero de la bancada, convocó a las demás fuerzas políticas a organizar sus propios ejercicios de participación y pidió que las críticas a la iniciativa se desarrollen con información y argumentos.

El legislador aseguró que existe disposición para analizar modificaciones, correcciones y adiciones al proyecto, siempre que las propuestas se planteen con sustento.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el alcance del Parlamento Abierto y la reducción de los días de consulta, Urincho rechazó que el proceso sea una simulación; también señaló que el acuerdo para realizar las mesas fue aprobado por unanimidad.

No se fijarán precios de rentas

Sobre las preocupaciones respecto a una posible disminución de la oferta de vivienda, los legisladores rechazaron que la iniciativa contemple que el Gobierno fije los precios de las rentas. Sostuvieron que la propuesta busca proteger tanto a propietarios como a inquilinos y limitar los incrementos de los alquileres conforme a la inflación.

Finalmente, indicaron que la iniciativa se complementaría con el programa gubernamental para construir 80 mil viviendas populares durante el sexenio.

Una vez concluidos los ejercicios de consulta, las Comisiones Unidas analizarán las propuestas recibidas y elaborarán el proyecto de dictamen, que posteriormente será sometido a discusión y votación antes de su envío al Pleno.