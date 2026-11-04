Noche de las Estrellas 2026: ¿Dónde ir a disfrutar el eventro astrónomico en CDMX este 14 de noviembre?

Noche de las Estrellas 2026 La fiesta de divulgación científica en México ya cuenta con fecha establecida y sedes confirmadas. (Cuartoscuro)

Una de las celebraciones científicas más esperadas del año en la Ciudad de México, Noche de las Estrellas 2026, ya tiene fecha establecida y eventos confirmados en distintos puntos de la capital con actividades gratuitas para quienes quieran acercarse al universo exterior y descubir más sobre los avances de la astronomía a través de la observación de cuerpos celestes o conferencias de difusión científica.

Esta jornada reunirá a instituciones educativas y espacios culturales que ofrecerán observaciones con telescopios, talleres, experimentos, proyecciones y actividades artísticas, teniendo por sedes reconocidas el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Planetario Luis Enrique Erro.

Noche de las Estrellas en CDMX: ¿cuál es su origen y qué fenómenos astronómicos podrán observarse el 14 de noviembre?

La Noche de las Estrellas es una celebración de divulgación científica que nació en México durante el año 2009, reconocido por haber sido proclamado como el Año Internacional de la Astronomía por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la UNESCO tras cumplirse 400 años desde las primeras observaciones astronómicas realizadas por Galileo Galilei en 1609.

Con el paso de los años, esta iniciativa ha crecido hasta reunir más de 100 sedes en diferentes estados del país y su celebración este 2026 incluso tendrá un componente conmemorativo, ya que abordará acontecimientos relevantes para la historia de la ciencia; entre estos eventos de aniversarios que se recordarán, destacan:

75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno , señal elemental para el estudio de nuestra galaxia.

, señal elemental para el estudio de nuestra galaxia. 115 años del nacimiento de Paris Pişmiş , astrónoma mexicana nacida en Turquía que contribuyó al desarrollo de esta disciplina en el país.

, astrónoma mexicana nacida en Turquía que contribuyó al desarrollo de esta disciplina en el país. 475 años de la fundación de la UNAM.

Uno de los atractivos nocturnos será la observación de la Luna, que estará en fase creciente y permitirá la observación de algunos de sus cráteres con ayuda de telescopios. A su vez, se espera la presencia de Saturno sobre el horizente durante el horario de las actividades; esto incrementa la posibilidad de distinguir los anillos del planeta con el equipo a disposición, siempre que las condiciones metereológicas sean favorables.

¿Dónde será la Noche de las Estrellas 2026 en CDMX? Sedes, actividades y horarios

En caso de que desees participar en la Noche de las Estrellas 2026, pero existan complicaciones para trasladarte grandes distancias, ¡no te preocupes, ya que habrá diferentes alternativas en la capital!

Hasta el momento, estas son las sedes con actividades anunciadas para la popular celebración científica y los detalles para organizar tu visita.

Ciudad Universitaria, UNAM

Con entrada gratuita, CU será una de las sedes principales de la celebración y ofrecerá a sus visitantes equipo especial para la observación del cielo nocturno, experimentos, conferencias y talleres, con opciones para personas de distintas edades.

Fecha: sábado 14 de noviembre.

sábado 14 de noviembre. Horario: 15:00 a 20:00 horas.

15:00 a 20:00 horas. Ubicación: Isas de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Fecha: sábado 14 de noviembre.

sábado 14 de noviembre. Horario: 18:00 a 21:30 horas.

18:00 a 21:30 horas. Ubicación: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Esta sede ofrecerá observaciones astronómicas con telescopios, charlas, demostraciones científicas, actividades lúdicas, danza y música. No obstante, el acceso gratuito a las actividades no necesariamente elimina el cobro de entrada general al museo.

Planetario Luis Enrique Erro, IPN

El recinto politécnico se sumará con observaciones mediante telescopios, talleres, charlas de divulgación científica y música en vivo, contemplando una audiencia compuesta tanto por niños, niñas y jóvenes como por personas adultas.

Fecha: sábado 14 de noviembre.

sábado 14 de noviembre. Horario: 16:00 a 22:00 horas.

16:00 a 22:00 horas. Dirección: avenida Wilfrido Massieu 394, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

UACM, Plantel San Lorenzo Tezonco

Presentando un calendario completo de conferencias dedicadas a la divulgación científica, la UACM en Iztapalapa será otra de las importantes sedes de la Noche de las Estrellas en su edición 2026.

Fecha: sábado 14 de noviembre.

sábado 14 de noviembre. Horario: 13:00 a 22:00 horas.

13:00 a 22:00 horas. Dirección: UACM San Lorenzo Tezonco, en Prolongación San Isidro 1511, alcaldía Iztapalapa.

Para disfrutar esta fiesta científica dedicada a nuestra galaxia, se recomienda llegar temprano en caso de que algunas actividades o tallores tengan cupo limitado, así como consultar el clima de la noche y llevar ropa abrigadora para los eventos que se desarrollarán al aire libre.