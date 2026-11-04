Hannah de Lamadrid recibe resplado de organizaciones para ir por Coyoacán

De la mano de más de 50 organizaciones sociales como el Centro Cultural Veracruzano AC, Transportistas y Ciudadanos Progresistas A.C., Grupo Esperanza y Vida de Coyoacán, Fundación Encausando Causas, entre otras, Hannah De Lamadrid convocó a más de 50 mil vecinos del Icónico Pedregal de Santo Domingo en el corazón de Coyoacán para conmemorar la tradicional pedida de calaverita en favor de la niñez.

Hanna de la Madrid En Santo Domingo se llevó acabo el evento de la morenista acompañada de las organizaciones.

Con estaciones de dulces donados por dichas asociaciones y acompañada de música, baile y comida, Hannah puso en alto la importancia de preservar las tradiciones vivas del corazón de México como le llama a Coyoacán.

“Sin duda, Coyoacán merece un cambio que permita preservar las tradiciones de los pueblos y barrios de Coyoacán y que dignifique los espacios de comercio y promoción del consumo local”, expresó uno de los vecinos de la colonia.

En un barrio tan bravo como el de Santo Domingo, llama la atención cómo Hannah De Lamadrid fue recibida ante tumultuosas festividades sin importar las altas horas de la noche y sin desplegar medidas de seguridad extremas.

Hannah quien se quedó a nada de ganar la alcaldía en 2024, llegá al 2027 con una aceptación social inmejorable que ya es un fenómeno social entre los habitantes de los pueblos y barrios de Coyoacán y se nota no solo en este tipo de convocatorias, también, lo reflejan todas las encuestas entre sus propios compañeros de morena y en contra también de sus los posibles aspirantes de otras fuerzas políticas.

Morena tiene en Hannah la única opción real para competir con el PAN en Coyoacán sin en verdad quiere ganar, pues, de acuerdo con simpatizamtes, su honestidad, cercanía con la gente y sobre todo tener las manos limpias la convierten en la camdidata ideal.