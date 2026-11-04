Huixquilucan ofrece 100% de descuento en multas y recargos del predial durante el Buen Fin 2026

El gobierno municipal de Huixquilucan anunció una campaña de descuentos del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, como parte de las actividades del Buen Fin 2026, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar que los contribuyentes regularicen sus adeudos.

La medida busca brindar una oportunidad a los habitantes que tienen pagos pendientes del impuesto predial para ponerse al corriente sin tener que cubrir los cargos adicionales generados por retrasos. Con ello, las autoridades municipales pretenden reducir el rezago en el pago de esta contribución y fortalecer los ingresos públicos.

Durante esta campaña, los ciudadanos podrán acceder a la condonación total de multas y recargos relacionados con el predial, lo que representa un apoyo para quienes por diferentes motivos no han podido cumplir oportunamente con esta obligación.

El programa forma parte de las estrategias impulsadas por la administración municipal para acercar beneficios económicos a la población, especialmente durante una temporada en la que muchas familias buscan aprovechar promociones y descuentos para organizar sus gastos.

La campaña estará dirigida a los adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y años anteriores, así como a las diferencias del impuesto que se hayan generado por el registro de nuevas construcciones.

De acuerdo con las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento, los propietarios de viviendas podrán obtener una condonación del 100 por ciento en multas, gastos de ejecución y recargos relacionados con el predial.

En el caso de los terrenos baldíos, el beneficio será de hasta 80 por ciento en estos conceptos, siempre que el valor catastral de la propiedad sea igual o menor a 18 millones de pesos.

También se contempla la condonación total de los accesorios legales correspondientes a las diferencias del impuesto predial por altas de construcción en inmuebles habitacionales, cuyo valor catastral no supere los 18 millones de pesos.

Las autoridades municipales aclararon que los descuentos se aplicarán sobre los cargos adicionales generados por los adeudos, por lo que los contribuyentes deberán cubrir el monto principal del impuesto que tengan pendiente.

Para que los habitantes puedan aprovechar esta campaña, el gobierno municipal habilitará diferentes horarios de atención en sus oficinas. De lunes a jueves, el servicio será de las 9:00 a las 17:00 horas, mientras que los viernes se atenderá de las 9:00 a las 15:00 horas.

Además, el sábado 14 de noviembre, último día de la campaña, únicamente estará disponible la oficina ubicada en Jesús del Monte número 271, dentro de Fresko, donde se atenderá a los ciudadanos de las 9:00 a las 12:00 horas.

Otra de las opciones para facilitar el cumplimiento de esta obligación será el pago por internet, a través de la página oficial del municipio, www.huixquilucan.gob.mx, donde los contribuyentes podrán realizar el trámite sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas.

Para quienes tengan dudas sobre los requisitos, porcentajes de descuento o procedimientos de pago, también estará disponible el servicio de WhatsApp en el número 56 1841 2733, además de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca que más habitantes puedan ponerse al corriente con sus contribuciones y evitar que los adeudos continúen acumulando multas y recargos.

Asimismo, se pretende que los propietarios tengan mayor tranquilidad respecto a su patrimonio, al contar con una alternativa para regularizar la situación fiscal de sus viviendas y terrenos.

La campaña del Buen Fin Huixquilucan 2026 representa una oportunidad para las personas que mantienen pagos pendientes del predial, especialmente para aquellas que enfrentan dificultades para cubrir los cargos adicionales derivados de los retrasos.

El Ayuntamiento invitó a los habitantes a revisar las condiciones del programa y realizar sus pagos dentro del periodo establecido, ya que los beneficios estarán disponibles únicamente del 9 al 14 de noviembre.