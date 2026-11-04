Propone PVEM otorgar seguro de desempleo a personas que salgan de prisión

Reclusorio Varonil Oriente

La bancada del PVEM presentó una iniciativa para que las personas que salgan de los centros penitenciarios de la Ciudad de México puedan acceder de manera automática a un Seguro de Desempleo, con el propósito de facilitar su reinserción laboral y reducir el riesgo de reincidencia delictiva.

La propuesta, presentada por la diputada Rebeca Peralta plantea adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, a fin de establecer un apoyo económico temporal para quienes recuperen su libertad, siempre que residan en la capital y no cuenten con ingresos laborales, pensión, jubilación o algún subsidio incompatible.

La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas liberadas es la falta de ingresos durante las primeras semanas fuera de prisión.

Además, destacó el rechazo laboral, la ausencia de redes familiares y las dificultades para cumplir con los requisitos administrativos de los programas sociales.

De acuerdo con la iniciativa, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario deberá informar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y al Instituto de Reinserción Social sobre las próximas liberaciones con al menos cinco días hábiles de anticipación, para facilitar la incorporación de las personas al programa.

El documento plantea eliminar, para la primera entrega del apoyo, la obligación de esperar una convocatoria, presentar un oficio de canalización, acreditar una relación laboral previa o comprobar que se está buscando empleo.

Sin embargo, para recibir una segunda entrega, las personas beneficiarias deberán demostrar que participan en actividades de capacitación, búsqueda de empleo o vinculación laboral, de lo contrario, no podrán continuar recibiendo el apoyo.

“No estamos proponiendo premiar a quienes estuvieron en prisión; queremos evitar que regresen a delinquir. Si queremos mejorar la seguridad de nuestras colonias, también debemos atender lo que sucede cuando una persona recobra su libertad. La reinserción debe servir para prevenir nuevos delitos y proteger a la sociedad”, aseguró Peralta.

La diputada afirmó que las personas privadas de la libertad eventualmente regresarán a las calles, por lo que consideró necesario que cuenten con oportunidades laborales al recuperar su libertad.

“La reinserción social no es un asunto de segundas oportunidades, es un asunto de seguridad pública”, concluyó.