SAPASA realiza 298 servicios de distribución de agua y beneficia a mil 490 habitantes de Atizapán

El suministro de agua potable continúa siendo una de las principales necesidades de las familias de Atizapán de Zaragoza, por lo que el organismo de agua SAPASA mantiene trabajos de distribución mediante unidades de abastecimiento para atender a las comunidades que requieren este servicio.

Del 26 de octubre al 2 de noviembre, el organismo realizó un total de 298 servicios de distribución de agua, con los que logró beneficiar a mil 490 habitantes del municipio.

Estas acciones forman parte de las labores que se llevan a cabo para atender las necesidades de la población, principalmente en aquellas zonas donde el suministro de agua requiere apoyo mediante pipas.

De acuerdo con los resultados del periodo, los servicios realizados permitieron acercar el recurso a cientos de familias, que dependen de estas alternativas para cubrir actividades básicas en sus hogares, como la preparación de alimentos, la limpieza y el aseo personal.

El acceso al agua potable representa un tema importante para las comunidades, debido a que se trata de un recurso indispensable para la vida diaria. Por ello, mantener una distribución constante permite atender las necesidades inmediatas de los habitantes y reducir las dificultades que enfrentan cuando no cuentan con el servicio de manera regular.

Las acciones de distribución se complementan con trabajos de infraestructura hidráulica, entre ellos la rehabilitación de pozos y la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento.

Estas obras buscan ampliar la capacidad del municipio para obtener agua y mejorar las condiciones en las que se distribuye a las distintas comunidades. De esta manera, SAPASA trabaja tanto en la atención inmediata de las familias como en proyectos que permitan fortalecer el servicio a mediano y largo plazo.

La rehabilitación de pozos representa una parte importante de estos esfuerzos, ya que permite recuperar instalaciones existentes y aprovechar mejor las fuentes de agua disponibles. Mientras tanto, la perforación de nuevos pozos busca incrementar las alternativas de abastecimiento para responder a la demanda de la población.

El organismo mantiene estas labores como parte de una estrategia para atender uno de los servicios públicos más importantes para los habitantes de Atizapán de Zaragoza.

Aunque la distribución mediante pipas permite brindar apoyo a las familias que necesitan agua, el fortalecimiento de la infraestructura resulta necesario para mejorar la disponibilidad del recurso y avanzar hacia un suministro más eficiente.