¿Ya hay servicio en la Línea B del Metro? Reporte al momento

Línea B Metro CDMX. CIUDAD DE MÉXICO, 10ENERO2026.- Las estaciones de la línea B del metro Ciudad de México; San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón se encuentran cerradas al público usuario por labores de mantenimiento. Se implementó un apoyo de movilidad con autobuses RTP para cubrir el tramo afectad. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La Línea B del Metro de la Ciudad de México continúa sin operar en la totalidad de su recorrido este miércoles 4 de noviembre de 2026, luego de que un incendio registrado durante la madrugada dañara el cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

De acuerdo con los últimos reportes del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los trenes únicamente circulan entre las estaciones Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca permanece suspendido.

¿Ya se restableció el servicio en la Línea B del Metro?

Hasta el último reporte disponible de este miércoles 4 de noviembre, el servicio de la Línea B no se había restablecido por completo. El STC informó que personal especializado continúa trabajando en la reparación de la infraestructura eléctrica dañada por el incendio.

Las condiciones de operación reportadas son las siguientes:

Buenavista a Oceanía: servicio de trenes disponible en ambos sentidos.

servicio de trenes disponible en ambos sentidos. Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca: servicio suspendido.

servicio suspendido. Oceanía a Villa de Aragón: unidades RTP brindan transporte gratuito en ambos sentidos.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la meta de las autoridades es restablecer la circulación antes de las 18:30 horas de este miércoles. Sin embargo, la reapertura dependerá de que concluyan las reparaciones y se verifiquen las condiciones de seguridad de los equipos eléctricos y de señalización.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro están cerradas hoy?

La suspensión del servicio afecta 11 estaciones ubicadas entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca.

Las estaciones que permanecen sin circulación de trenes, de acuerdo con el reporte consultado, son:

Deportivo Oceanía.

Bosque de Aragón.

Villa de Aragón.

Nezahualcóyotl.

Impulsora.

Río de los Remedios.

Múzquiz.

Ecatepec.

Olímpica.

Plaza Aragón.

Ciudad Azteca.

Por otra parte, las estaciones que mantienen servicio son:

Buenavista.

Guerrero.

Garibaldi/Lagunilla.

Lagunilla.

Tepito.

Morelos.

San Lázaro.

Ricardo Flores Magón.

Romero Rubio.

Oceanía.

Las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternativas, especialmente para quienes se dirigen hacia el Estado de México.

¿Qué pasó en la Línea B y dónde tomar el RTP?

La suspensión comenzó durante la mañana del miércoles 4 de noviembre, después de que se registrara un incendio al exterior de las instalaciones del Metro, en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. Según el reporte inicial del STC, el fuego habría sido provocado por una quema de basura en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria.

#AvisoMetro: Debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura (por indigentes), resultó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B. Por esta situación, el servicio se ofrece únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex arriban al lugar para facilitar el traslado de las personas usuarias entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón. Personal especializado del Metro realiza los trabajos necesarios para reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad. Agradecemos tu comprensión. Te recomendamos tomar previsiones, seguir las indicaciones del personal y mantenerte informado a través de nuestros canales oficiales. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

Las llamas alcanzaron parte del cableado eléctrico, lo que afectó equipos relacionados con el suministro de energía, la señalización y la operación de los trenes. El personal técnico inició trabajos para sustituir los componentes dañados y recuperar las condiciones necesarias para reanudar el servicio.

Ante las afectaciones, unidades de RTP comenzaron a realizar recorridos gratuitos entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos. En la zona correspondiente al Estado de México, usuarios también han recurrido a unidades de transporte público y otros vehículos de apoyo para continuar sus recorridos hacia Ciudad Azteca.