Policía de Ecatepec resguarda traslado de dos toros y rescata a perro que cayó a un canal

Elementos de la policía municipal de Ecatepec realizaron dos intervenciones para proteger a animales en distintas zonas del municipio: en una primera acción, resguardaron el traslado de dos toros que deambulaban sobre la vía López Portillo, mientras que en otro punto rescataron a un perro que cayó a un canal en la colonia Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con información del gobierno municipal, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos, en los que participaron elementos de los sectores 1 y 3 de la corporación.

El primer incidente se registró durante la noche, cuando policías del sector 3 realizaban patrullajes de prevención del delito y detectaron a dos bovinos que caminaban sobre la vía López Portillo, situación que representaba un riesgo tanto para los animales como para los automovilistas que circulaban por la zona.

Ante esta situación, los oficiales desplegaron unidades para seguir a los toros y evitar que ingresaran a otras zonas de circulación o provocaran algún accidente.

Minutos después llegaron los propietarios de los animales, quienes explicaron que los bovinos habían escapado de su corral ubicado en el pueblo de Guadalupe Victoria. Los dueños intentaron subirlos a un camión para trasladarlos, pero al no conseguirlo solicitaron el apoyo de la policía municipal.

Para realizar el traslado de manera segura, dos patrullas abanderaron las maniobras mientras los toros fueron asegurados con cuerdas a un camión que avanzó a baja velocidad por la vialidad.

Los elementos policiales acompañaron el recorrido hasta la avenida Nacional y posteriormente hacia un domicilio ubicado en Guadalupe Victoria, donde los animales llegaron sin que se registraran accidentes o incidentes durante el trayecto.

En una segunda intervención, un policía del sector 1 atendió un reporte realizado por vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, quienes alertaron sobre la presencia de un perro que había caído a un canal y no podía salir por sus propios medios.

Al llegar al lugar, el oficial encontró al canino aferrado a la orilla del canal, sin posibilidad de subir debido a la altura y las condiciones del sitio.

Ante el riesgo de que el animal cayera nuevamente al agua, el elemento amarró una cuerda a su patrulla y descendió para acercarse al perro y realizar las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

Después de varios movimientos, logró liberar al canino y llevarlo hasta la parte alta, donde finalmente quedó fuera de peligro.

Ambas intervenciones fueron realizadas por elementos de la policía municipal como parte de sus recorridos de vigilancia y atención a las solicitudes de apoyo de la ciudadanía.

Con estas acciones, la corporación municipal atendió dos situaciones que representaban un riesgo para los animales y la seguridad de las personas que transitaban por las zonas donde ocurrieron los hechos.