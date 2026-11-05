Después de 4 meses, TJACDMX ordena retirar sellos de clausura en Plaza Distrito Pedregal, Álvaro Obregón

Los tres restaurantes ubicados en Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, en la alcaldía Álvaro Obregón, podrán reabrir sus puertas luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenara el levantamiento definitivo del estado de clausura y el retiro de los sellos colocados en los establecimientos.

El procedimiento quedó programado para este jueves 5 de noviembre, a las 12:20 horas, en el inmueble ubicado en Boulevard de La Luz 270, esquina con avenida Fuentes, en la colonia Jardines del Pedregal.

Los negocios permanecieron durante cuatro meses con sellos de suspensión de actividades y posteriores clausuras, luego de que, presuntamente, sus propietarios se negaran a cooperar con la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Vía Pública de la alcaldía.

Después de 4 meses, TJACDMX ordena retirar sellos de clausura en Plaza Distrito Pedregal, Álvaro Obregón

Más de mil empleos relacionados con los negocios

José Antonio Alcaras, representante legal de los establecimientos, señaló que los restaurantes generan más de 370 empleos directos y alrededor de 900 indirectos, entre proveedores, familias de los trabajadores y repartidores por mencionar algunos.

Después de 4 meses, TJACDMX ordena retirar sellos de clausura en Plaza Distrito Pedregal, Álvaro Obregón

Vecinos esperan la reapertura

Habitantes de la zona expresaron que esperan que los restaurantes vuelvan a operar, pues acostumbraban acudir al lugar con familiares, amigos y mascotas. Aunque algunos señalaron que no conocían con precisión los motivos de la clausura, consideraron que los propietarios habían mejorado el espacio desde que lo adquirieron, cuando se encontraba abandonado.

Los vecinos también señalaron que la plaza se convirtió en un punto de convivencia para quienes viven en Jardines del Pedregal y sus alrededores, por lo que esperan que los establecimientos puedan retomar sus actividades.