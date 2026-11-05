Naucalpan atiende a más de mil mujeres y fortalece acciones contra la violencia de género

Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, informó que entre enero y septiembre de 2026 brindó atención a mil 38 personas a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), como parte de las acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Los resultados fueron presentados durante la décima cuarta sesión ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como en la cuarta sesión ordinaria de la Unidad de Igualdad de Género, donde se revisaron los avances de las estrategias municipales en esta materia.

Durante el encuentro, coordinado por el IMNIS, se dio a conocer un informe sobre los servicios proporcionados a la población, los distintos tipos de violencia identificados y las canalizaciones realizadas para atender los casos que requieren acompañamiento especializado.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de prevención y atención, mediante una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, con el propósito de ofrecer atención a las personas que enfrentan situaciones de violencia. El informe presentado permitió revisar el trabajo realizado por el instituto durante los primeros nueve meses del año, así como las necesidades detectadas entre la población atendida.

En las sesiones también se abordó la importancia de mantener la coordinación entre las distintas áreas del gobierno municipal para mejorar los servicios y reforzar las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Por otra parte, se informó que Naucalpan obtuvo el Distintivo por la Igualdad y Bienestar Laboral 2026, reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado de México, mediante las secretarías de las Mujeres, del Trabajo y de Desarrollo Económico.

Esta distinción reconoce las prácticas institucionales orientadas a generar espacios laborales dignos, seguros e igualitarios, además de promover condiciones libres de violencia y discriminación.

Con este reconocimiento, el municipio se suma a las instituciones que cuentan con medidas dirigidas a fortalecer la igualdad laboral y el bienestar de sus trabajadores.

El Gobierno de Naucalpan señaló que continuará impulsando acciones para prevenir la violencia de género, mejorar la atención a las mujeres y promover condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida pública y laboral.

De esta manera, las autoridades municipales buscan mantener el seguimiento de los casos atendidos y fortalecer la colaboración institucional para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres.