Impulsan autotoma para ampliar detección de cáncer cervicouterino





El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) impulsan la incorporación de la autotoma como una alternativa para ampliar la detección del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR) y fortalecer el tamizaje del cáncer de cuello uterino en el país.

La estrategia está dirigida principalmente a mujeres que enfrentan barreras geográficas, económicas, culturales o de disponibilidad de tiempo para acudir a los servicios de salud, mediante un procedimiento que permite obtener una muestra vaginal por cuenta propia, con ayuda de un dispositivo diseñado para ese propósito.

La muestra se envía posteriormente a un laboratorio para detectar la presencia del virus, lo que permite realizar la prueba con mayor privacidad y facilitar el acceso a la detección oportuna.

Para avanzar en su implementación, ambas instituciones organizaron la Reunión Nacional para el Fortalecimiento del Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino con Prueba de VPH-AR mediante Autorrecolección de Muestra, en la que participaron las coordinaciones estatales de las 32 entidades federativas.

En el encuentro se revisaron los planes estratégicos de cada estado y los aspectos operativos necesarios para incorporar esta modalidad de detección, así como las acciones para ampliar la cobertura entre la población femenina.

La directora general del CNEGSSR, Teresa Ramos Arreola, señaló que la autotoma representa una alternativa para incrementar la participación de las mujeres en las pruebas de detección y acercar los servicios de prevención a quienes tienen dificultades para acceder a ellos.

Explicó que la posibilidad de obtener una muestra de manera sencilla y privada busca facilitar la identificación de los tipos de VPH de alto riesgo y el acceso al seguimiento médico necesario para prevenir el desarrollo de cáncer cervicouterino.

“La prioridad es llegar a más mujeres, cerrar brechas de acceso y evitar que el cáncer cervicouterino siga cobrando vidas”, afirmó.

Por su parte, el director general del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, y el director de Cáncer de la Mujer del CNEGSSR, Ricardo García Gaeta, destacaron la importancia de atender las desigualdades que dificultan el acceso oportuno a los servicios de prevención y detección de esta enfermedad.

Acuerdan acciones para su eliminación

Como resultado de la reunión, el CNEGSSR, el INSP y las coordinaciones estatales suscribieron el Pacto Nacional para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, mediante el cual acordaron coordinar esfuerzos para avanzar en la atención de este problema de salud pública.

El acuerdo establece la continuidad de acciones sustentadas en evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos, con el propósito de reducir las desigualdades en el acceso a la prevención, detección y atención.

La Secretaría de Salud, a través del CNEGSSR, busca que la incorporación de la autorrecolección de muestras contribuya a ampliar la cobertura del tamizaje y facilite la identificación del VPH de alto riesgo, como parte de las medidas para avanzar hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública.