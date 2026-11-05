Brugada elimina intereses a créditos de FONDESO y anuncia Instituto del Emprendimiento





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció que todos los créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) tendrán una tasa de interés de cero por ciento.

Con esta medida, los beneficiarios únicamente deberán devolver el capital recibido y de este modo se eliminan los réditos que hasta ahora alcanzaban tres por ciento anual en algunos esquemas de financiamiento.

El anuncio se realizó durante la entrega de casi 5 mil créditos y apoyos a emprendedores y pequeños negocios, con una inversión de 140 millones de pesos, en el estadio de béisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La mandataria explicó que la decisión busca facilitar el acceso al financiamiento a personas que no cuentan con las condiciones para obtener préstamos de la banca comercial y permitir que los recursos recuperados sean utilizados para respaldar nuevos proyectos productivos.

“Lo único que les pedimos es que devuelvan ese recurso, porque además, con ello financiamos a más y más”, señaló.

Los apoyos entregados corresponden a dos modalidades. La primera es el programa de créditos Xitopehua, que contempla préstamos de entre 30 mil y 100 mil pesos para negocios en funcionamiento.

Brugada elimina intereses a créditos de FONDESO y anuncia Instituto del Emprendimiento

La segunda es Capital Semilla Ikal, mediante el cual se otorgaron 883 apoyos de 25 mil pesos cada uno para personas que buscan iniciar una actividad económica.

A diferencia de los financiamientos, los recursos de Capital Semilla no deben devolverse, debido a que están destinados a facilitar el arranque de nuevos emprendimientos sin generar deudas desde el comienzo.

“Si alguien va a emprender un negocio, no puede empezar endeudándose. Tiene que empezar con un apoyo del gobierno”, afirmó Brugada.

La jefa de Gobierno informó que durante los dos primeros años de su administración se han entregado 33 mil créditos a la población y destinado cerca de mil millones de pesos a programas de generación de ingresos. Además, 72 mil personas han recibido capacitación para iniciar, fortalecer o mejorar sus negocios.

Sobre la eliminación de intereses, explicó que los beneficiarios que cumplan puntualmente con sus pagos podrán solicitar nuevos financiamientos y acceder progresivamente a montos mayores, hasta alcanzar créditos de 100 mil pesos.

“Todos los créditos que tengan tasa de interés, ya sea del tres por ciento como se informó, quede a cero por ciento”, instruyó a la directora general del FONDESO, Daniela Cordero Arenas.

Anuncian instituto y financiamiento para jóvenes

Clara Brugada presentó otras medidas para ampliar los programas de financiamiento. Entre ellas, anunció que en los próximos días se creará el Instituto del Emprendimiento de la Ciudad de México, que estará dedicado a capacitar y acompañar a personas interesadas en desarrollar proyectos productivos.

También planteó establecer un programa especial para quienes tienen negocios en la economía informal, con el propósito de ayudarlos a regularizar sus actividades, acceder a mejores oportunidades, generar empleos y obtener seguridad social.

Otra de las propuestas consiste en fortalecer una línea de crédito dirigida a jóvenes, particularmente estudiantes que buscan emprender y enfrentan dificultades para conseguir financiamiento por carecer de historial crediticio.

La mandataria mencionó que se pretende respaldar proyectos relacionados con robótica, inteligencia artificial, energías limpias y soluciones tecnológicas para atender problemas de la capital.

Del mismo modo, adelantó que su administración trabaja en la creación del Banco de la Ciudad de México, una institución que, dijo, estará orientada al desarrollo económico local.

Además, contrastó el modelo de financiamiento público con el rescate bancario del Fobaproa, al que calificó como un ejemplo de utilización de recursos públicos para beneficiar a grandes empresarios y banqueros, mientras millones de trabajadores y pequeños comerciantes permanecieron excluidos del crédito.

En ese sentido, sostuvo que los apoyos de FONDESO buscan dirigir los recursos públicos hacia sectores que no encuentran alternativas en la banca tradicional.

La directora general del organismo, Daniela Cordero Arenas, explicó que durante la administración de Claudia Sheinbaum en la capital se redujo la tasa de interés de los créditos de 26 a seis por ciento anual fijo y se creó un esquema sin intereses, aunque limitado entonces a financiamientos de 10 mil pesos.

Agregó que al inicio de la actual administración los créditos que tenían una tasa de seis por ciento fueron reducidos a tres por ciento anual fijo y se creó Capital Semilla Ikal para apoyar a quienes comienzan un negocio.

Señaló que FONDESO atiende a sectores que suelen enfrentar obstáculos para obtener préstamos, como jóvenes, mujeres y adultos mayores, sin consultar el buró de crédito ni solicitar comprobantes de ingresos. Añadió que los financiamientos se complementan con capacitación y acompañamiento para fortalecer los proyectos.