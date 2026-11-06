Atizapán reconoce labor de 72 COPACI con entrega de apoyos a representantes vecinales

Atizapán de Zaragoza reconoció el trabajo de los 72 Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) y delegados municipales, mediante la tercera entrega de apoyos del año, como una forma de agradecer su colaboración en las diferentes comunidades.

Durante el encuentro, el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, destacó que los representantes vecinales realizan una labor importante para mantener la comunicación entre las autoridades y los habitantes, además de ayudar a identificar las principales necesidades de cada colonia.

El alcalde señaló que la participación de estos grupos ha permitido que su administración tenga un mayor acercamiento con la población y conozca de manera directa las solicitudes de los ciudadanos. También agradeció el respaldo de los COPACI, pues consideró que su colaboración ha sido necesaria para llevar a cabo diferentes proyectos y mejorar los servicios en el municipio.

Rodríguez recordó que las propuestas y peticiones de los representantes vecinales han servido para orientar las acciones de su gobierno, principalmente en materia de infraestructura y mejoramiento urbano.

Como ejemplo, mencionó obras como el Deprimido Chiluca, el puente de El Campanario y la Parada del Árbol, además de diferentes trabajos realizados en otras comunidades de Atizapán de Zaragoza. El presidente municipal indicó que estas acciones forman parte de una administración que busca mantener presencia en las calles y atender las solicitudes de los habitantes.

Por su parte, Paty Arévalo, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, reconoció el compromiso de los integrantes de los consejos y delegaciones, quienes diariamente trabajan para atender las necesidades de sus comunidades.

Señaló que la colaboración entre autoridades y ciudadanos permite alcanzar mejores resultados, especialmente cuando se trata de apoyar a las familias que requieren atención. Asimismo, los invitó a continuar trabajando de manera coordinada para mantener los avances en las colonias y fortalecer las acciones sociales del municipio.

Durante el evento, Usbelia Ramírez Pérez, presidenta de la colonia Atizapán 2000 y representante de los Consejos de Participación Ciudadana, destacó la cercanía que existe entre el Gobierno Municipal y los habitantes.

La representante vecinal reconoció las acciones realizadas por la administración de Pedro Rodríguez y señaló que la atención directa a la población permite conocer los problemas que enfrentan las comunidades. También agradeció el respaldo recibido por parte de las autoridades municipales y destacó la importancia de mantener una comunicación constante para dar seguimiento a las solicitudes de los vecinos.

La tercera entrega de apoyos del año forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para reconocer la participación de los representantes ciudadanos y mantener el trabajo conjunto con las diferentes comunidades.

Los COPACI y delegados municipales cumplen una función importante, ya que sirven como enlace entre los habitantes y las autoridades para comunicar necesidades relacionadas con servicios públicos, obras, seguridad y mejoramiento de espacios.

Durante la actividad también se reconoció el trabajo de Víctor Manuel Real Miranda, director de Vinculación Ciudadana, por su colaboración en la atención y comunicación con los representantes vecinales.

El Gobierno de Atizapán busca mantener la participación ciudadana y fortalecer la relación con los habitantes, con el propósito de que las obras y programas municipales respondan a las necesidades de las distintas colonias.