Cultura de CDMX reporta 891 festivales y ferias con más de 9.2 millones de asistentes

Comparece titular de Cultura ante el Congreso CDMX

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizó 891 festivales y ferias durante el segundo año de gobierno, con una asistencia de más de 9.2 millones de personas, informó su titular, Ana Francis López, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino.

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, la funcionaria destacó que la estrategia cultural también incluyó actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, programas comunitarios, fomento a la lectura y recuperación de espacios públicos.

En el marco de la justa deportiva, detalló que se llevaron a cabo 18 Festivales Futboleros, a los que asistieron más de un millón de personas. Además, las celebraciones de los cinco encuentros de la Selección Nacional en las inmediaciones del Ángel de la Independencia congregaron a más de 3.75 millones de asistentes.

La secretaria señaló que la política cultural del gobierno capitalino busca ampliar el acceso gratuito a las actividades artísticas y descentralizar la oferta hacia las distintas alcaldías. Como parte de esa estrategia, mediante los programas Territorios de Paz: Nemiliztli Cultural y Gobierno Casa por Casa se realizaron mil 982 actividades comunitarias, 62 jornadas de atención ciudadana para más de 6 mil personas y 38 Festivales Casa por Casa, con 16 mil 730 asistentes.

Sobre las UTOPÍAS, destacó que la programación pasó de 135 actividades en 2024 a 414 en 2026; también se realizaron 72 presentaciones ciudadanas que reunieron a más de 14 mil espectadores.

En materia de fomento a la lectura, la secretaria informó que la Feria Internacional del Libro del Zócalo registró 1.1 millones de asistentes; mientras que el programa Lectura en las Alturas reportó más de 66 mil atenciones directas en el Cablebús; además, se inauguraron 20 nuevos Libro Clubes en zonas prioritarias.

La diputada Rebeca Peralta, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, reconoció los esfuerzos de dicha dependencia para llevar el arte y la cultura a las y los ciudadanos, ya que representan oportunidades de aprendizaje, convivencia y desarrollo para niñas, niños, jóvenes y familias enteras.

Sobre las acciones y los programas emprendidos durante el Mundial de Futbol 2026, aseveró que éste no sólo representó una celebración deportiva, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural de la Ciudad de México.

Morena y aliados reconocieron las actividades y acciones que se realizan con el fin de fortalecer la identidad y las tradiciones mexicanas.

Por el PAN, Claudia Montes de Oca reconoció los esfuerzos para ampliar el acceso a las actividades artísticas, aunque señaló que una política cultural no debe medirse únicamente por el número de espectáculos o asistentes, sino por las oportunidades que genera para que las personas creen, aprendan y participen.

En tanto, el panista Raúl Torres planteó la necesidad de establecer vínculos con la comunidad migrante, al señalar la presencia de mexicanos en distintas ciudades del mundo que participan en actividades culturales.

Por el PVEM, Elvia Estrada, reconoció la descentralización de la oferta cultural y el impulso a espacios comunitarios, pero planteó fortalecer una política sustentable e incluyente, con infraestructura ecológica, educación ambiental, protección animal y atención a grupos prioritarios.