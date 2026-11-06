Funconario de Miguel Hidalgo aclara que denunció a empresa que emitió comprobantes fiscales a su favor

En relación a una nota en la edición electrónica de Crónica en la que se asegura que una empresa registró ingresos por 14.5 mdp a favor del funcionario de Miguel Hidalgo, el implicado, César Mauricio Garrido López remitió documentación en la que aclara que esto fue realizado sin su autorización, por lo que denunció el hecho ante el SAT.

La explicación fue acompañada de la documentación de soporte. A continuación, la comunicación completa del funcionario:

Periódico La Crónica de Hoy

PRESENTE.

En la edición digital de este viernes 6 de noviembre se publicó una nota titulada “Registra empresa privada ingresos por 14.5 mdp a favor de funcionario de Miguel Hidalgo”, de la cual quisiera hacer las siguientes precisiones:

No conozco a la empresa ASECONSINT, S.A. de C.V., a quienes la representan, ni he tenido relación alguna ni mucho menos he recibido dinero de su parte.

En abril de 2025, cuando estaba por realizar mi declaración fiscal, descubrí que esta empresa, constituida apenas en 2023, había emitido once comprobantes fiscales a mi nombre por más de 14 millones de pesos.

Es importante mencionar que una empresa puede emitir comprobantes fiscales a nombre de cualquier persona si cuenta con sus datos fiscales básicos, sin necesidad de que esa persona lo autorice. La existencia de esos comprobantes no acredita, por sí misma, que haya existido relación laboral, que se haya prestado un servicio o que se haya recibido dinero.

Ante tal falsedad, acudí inmediatamente al SAT para desconocer formalmente dichos comprobantes y solicitar su cancelación; sin embargo, el organismo gubernamental me informó que no tiene facultades para su cancelación, atribución que solo corresponde a la empresa.

Asimismo, el 22 de septiembre de 2025, presenté una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por el uso indebido de mis datos personales.

Es de mi conocimiento que después de mis acciones, el SAT dejó sin efectos el Certificado de Sello Digital de la empresa. Es decir, este contribuyente no puede emitir facturas debido a que se le detectaron irregularidades como no localización y omisión de declaraciones.

Es necesario destacar que cuento con documentación certificada ante notario público que acreditan estas actuaciones, la cual pongo a disposición de las autoridades y de los medios de comunicación que estén interesados.

Como servidor público, siempre estaré en la mejor disposición de rendir cuentas, no solo por ser una obligación, sino porque estoy convencido de que la honestidad debe ser una característica para servir a la ciudadanía. Asimismo, defenderé mi integridad de todas aquellas personas o grupos que se aprovechen de datos personales para dañar mi reputación o la del gobierno del que formo parte.

Por tal motivo, agradeceré puedan ser publicadas estas precisiones a fin de que sus lectores cuenten con información veraz.

César Mauricio Garrido López