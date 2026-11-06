¿Ya localizaron a Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH? Fue reportado como desaparecido en CDMX

Familiares, amigos y colaboradores han reportado la desaparición de Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien fue visto por última vez entre las fechas del 16 y 19 de octubre en la CDMX.

Es hasta este viernes 6 de noviembre que se ha levantado el reporte de su desaparición y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ha publicado su ficha de búsqueda.

¿Ya localizaron a Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH?

Marco Tulio Pedroza Amarillas no ha sido localizado desde el 20 de octubre, que es cuando se tiene registro de su última conexión en redes sociales. De acuerdo a su sobrina Mar Pedroza, Marco Tulio fue visto por última vez en Puebla el 16 de octubre y posteriormente faltó a su asesoría el 23 del mismo mes.

Mientras que en la Ciudad de México se dice que fue visto entre las fechas del 16 y el 19 de octubre en su domicilio en la colonia San Miguel Chapultepec. La última vez que se conectó vía virtual a una reunión fue el 19 de octubre por la tarde y su última conexión en redes sociales fue al día siguiente.

Asimismo, también se desconoce la ubicación de su vehículo, una camioneta Renault Oroch azul oscuro con vidrios polarizados.

¿Quién es el profesor de la ENAH que fue reportado como desaparecido?

Marco Tulio Pedroza Amarillas es profesor en la ENAH y académico en la BUAP y, de acuerdo a su ficha de búsqueda, es un hombre de 47 años de edad, que mide 1.60 metros. Como señas particulares, tiene perforadas las dos orejas con expansiones, perforado el septum de la nariz y parálisis facial del lado izquierdo de la cara.

La vestimenta que portaba el día de su desaparición era una playera oscura con estampado, pantalón negro y tenis deportivos. La última vez que fue visto fue en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX.

La FGJCDMX ha dado los siguientes números para comunicarse en caso de tener cualquier tipo de información sobre Marco Tulio Pedroza: