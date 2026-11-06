Azucena Cisneros recorrerá 600 comunidades de Ecatepec para escuchar demandas vecinales

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inició el programa “Azucena en tu Comunidad”, con el que recorrerá 600 comunidades para escuchar las principales necesidades de los habitantes y conocer las condiciones en las que viven.

La primera etapa de estas visitas comenzó en la Quinta Zona de Ecatepec, una región que durante años ha enfrentado problemas de servicios públicos e infraestructura, principalmente en el suministro de agua potable, drenaje, repavimentación de calles y seguridad.

Durante las jornadas, la alcaldesa participa en asambleas vecinales donde los habitantes tienen la oportunidad de expresar sus peticiones y señalar cuáles son las obras y servicios que consideran más necesarios para sus colonias.

Como parte de esta dinámica, los vecinos escriben en una papeleta las tres principales necesidades de su comunidad. La información será recopilada y revisada por el Gobierno Municipal para tomarla en cuenta durante la elaboración del presupuesto correspondiente a 2027.

Cisneros Coss explicó que el propósito es que las decisiones sobre las obras públicas y los servicios municipales se construyan a partir de las necesidades que expresan directamente los ciudadanos.

Entre las primeras comunidades visitadas se encuentran Jardines de Santa Clara, Melchor Múzquiz, Códice Mendocino II, CTM 14, La Glorieta, Granjas Independencia, Héroes de la Independencia III, Nuevo Valle de Aragón, Bugambilias de Aragón, ASA y Sagitario 2 y 3. En estos encuentros, los habitantes expusieron diferentes problemas relacionados con infraestructura, falta de agua, drenaje y regularización de la tenencia de la tierra, entre otras solicitudes.

Durante su visita a Bugambilias de Aragón, la presidenta municipal anunció que para 2027 se contempla construir la primera Ciudad de los Niños Las Abejas, un espacio dirigido a menores de entre cinco y 12 años.

Este proyecto busca ofrecer servicios de salud, cultura, deporte y recreación, además de contar con jardines polinizadores para promover el cuidado del medio ambiente. La alcaldesa señaló que este tipo de espacios permitirá ofrecer alternativas para el desarrollo de niñas y niños, mediante actividades que contribuyan a su bienestar y aprendizaje.

También informó sobre los trabajos de mantenimiento de calles que se realizan en diferentes puntos del municipio. Detalló que actualmente operan 198 cuadrillas de bacheo durante la semana, integradas por trabajadores municipales y con el apoyo de vecinos de las comunidades.

Estas labores buscan mejorar las condiciones de las vialidades y atender uno de los problemas que afectan diariamente a los habitantes y automovilistas. La alcaldesa reiteró que las asambleas permitirán identificar las necesidades más urgentes de cada comunidad y establecer prioridades para distribuir los recursos municipales.

Las papeletas entregadas por los habitantes serán utilizadas como parte de la planeación del presupuesto del próximo año, el cual deberá presentarse ante el Cabildo para su revisión y aprobación. Con el programa “Azucena en tu Comunidad”, el Gobierno de Ecatepec busca mantener una comunicación directa con la población y conocer de primera mano los problemas que enfrentan las colonias.

El recorrido contempla visitar un total de 600 comunidades, con la intención de que las propuestas de los vecinos sean tomadas en cuenta en las obras y acciones que se desarrollarán durante 2027.