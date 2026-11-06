¿Por qué esta bloqueada la Calzada Ignacio Zaragoza? Manifestaciones afectan la circulación este 6 de noviembre

Calzada Ignacio Zaragoza La circulación se encuentra bloqueada en ambos sentidos por personas trabajadoras del PJF.

Este viernes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen un bloqueo en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, en el tramo comprendido entre Emiliano Zapata y Eje 3 Oriente, en las inmediaciones del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y frente a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la alcaldía Venustiano Carranza

¿Qué está pasando en la Ignacio Zaragoza este 6 de noviembre?

La movilización forma parte de un paro de labores iniciado a la medianoche en diversas sedes del país, en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, publicado recientemente. Los manifestantes exigen claridad sobre los criterios de evaluación, garantías de estabilidad laboral y se oponen a lo que consideran mecanismos “punitivos”. Durante la protesta han coreado consignas como “¡Evaluación a los del acordeón!” y portan pancartas en las que demandan que ninguna evaluación ponga en riesgo sus puestos.

¿Cuáles son los tramos afectados por bloqueos en la Calzada Ignacio Zaragoza?

El cierre total de la circulación se concentra en la zona de San Lázaro, afectando de manera directa:

Calzada Ignacio Zaragoza (ambos sentidos), a la altura del Palacio de Justicia Federal y la TAPO.

Accesos y salidas de la Terminal de Autobuses de Oriente.

Inmediaciones del edificio de juzgados laborales y civiles del Poder Judicial.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), a través de sus canales oficiales, confirmó el cierre por presencia de manifestantes y reportó complicaciones en la movilidad del oriente de la capital.

El bloqueo genera congestionamiento severo en la zona oriente, especialmente para quienes se dirigen hacia o desde la TAPO, así como para el flujo vehicular que conecta con el Eje 3 Oriente y avenidas aledañas. También se reportan interrupciones en el servicio de la Línea 5 del Metrobús, al menos en dirección a Río de los Remedios, debido a que los manifestantes han impedido el paso de algunas unidades.