Revisan seguridad en la Central de Abasto tras reportes de robos y extorsiones





La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Coordinación General de la Central de Abasto revisaron las condiciones de seguridad en ese centro de distribución, luego de que comerciantes reportaron robos y extorsiones durante el traslado de mercancías y solicitaron reforzar la presencia policial dentro de sus instalaciones.

En una visita encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y la coordinadora general de la Central de Abasto, Mónica Pacheco Skidmore, representantes del sector comercial plantearon sus principales demandas y propusieron establecer una mayor vigilancia en las naves, además de fortalecer la atención a las denuncias.

Pacheco Skidmore indicó que durante octubre de 2026 se registraron 69 eventos delictivos, frente a los 75 reportados en el mismo mes de 2025, lo que representa una disminución de 8 por ciento.

La funcionaria indicó que actualmente se realizan nueve recorridos diarios de vigilancia con la participación de distintas corporaciones, incluida la Guardia Nacional. Los operativos comienzan a las 4:00 horas, como parte de las acciones para atender las necesidades de seguridad del centro de distribución.

También informó que el sistema C2 cuenta con 636 cámaras de videovigilancia y mantiene coordinación con el sector Abasto Reforma y el área de seguridad de la propia Central.

Señaló que los resultados de estas acciones deben reflejarse en condiciones de tranquilidad para quienes trabajan y realizan actividades comerciales en el lugar.

Piden vigilancia en naves y rutas de transporte

Durante la reunión con los comerciantes, uno de los principales planteamientos fue atender los robos y las extorsiones que, señalaron, ocurren en las rutas utilizadas para trasladar productos hacia la Central de Abasto.

Los representantes del sector expusieron la dimensión de la actividad logística del complejo, al señalar que diariamente ingresan alrededor de 2 mil tráileres, mil 500 camiones tipo torton y cientos de camionetas.

Ante este movimiento de mercancías, solicitaron incrementar la presencia de policías dentro de las naves, de manera que la vigilancia presencial complemente el sistema de videovigilancia.

Ángel Güemes Arriola, representante del sector privado, manifestó la disposición de los comerciantes para colaborar con las autoridades en las estrategias de seguridad.

En respuesta, Vázquez Camacho propuso realizar reuniones con mayor frecuencia y establecer comunicación directa entre los comerciantes y los mandos policiales mediante el intercambio de números telefónicos.

El secretario explicó que estos recorridos buscan trasladar al territorio los ejercicios de planeación y rendición de cuentas del Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

«No nos podemos ir con recetas genéricas», afirmó, al señalar que las estrategias deben responder a las condiciones particulares de cada zona y mantenerse de manera permanente.

Como parte de los acuerdos, se anunció la instalación de un módulo de atención y recepción de denuncias, con el acompañamiento del Consejo Ciudadano, para canalizar los reportes de los comerciantes y hacerlos llegar directamente al titular de la SSC.

Previamente, Vázquez Camacho y Pacheco Skidmore recorrieron la zona de subasta, donde conversaron con empresarios del sector de la cebolla, además de visitar el mercado y reunirse con representantes de la comunidad comercial.

Durante ese encuentro, los empresarios calificaron como falsos los señalamientos sobre inseguridad, extorsiones y secuestros al interior de la Central de Abasto. Consideraron que esas versiones desacreditan las acciones de recuperación iniciadas durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Del mismo modo, atribuyeron las críticas a intereses de grupos que buscan conservar privilegios y solicitaron a la actual administración mantener las acciones de recuperación de espacios y del fideicomiso de la Central de Abasto.