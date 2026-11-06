Enfrentamiento armado en Naucalpan deja dos personas muertas; una era presunto líder criminal

Dos personas perdieron la vida durante un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y autoridades federales en la zona de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, luego de que los agentes fueran atacados mientras realizaban trabajos de investigación para cumplimentar órdenes de cateo.

De acuerdo con información de las autoridades federales, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los hechos ocurrieron cuando los elementos federales realizaban trabajos de campo para ubicar inmuebles relacionados con presuntos integrantes de una organización delictiva que opera en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Según el reporte oficial, durante estas labores los tripulantes de un vehículo identificaron la presencia de los agentes y comenzaron a disparar contra ellos, por lo que el personal de seguridad respondió a la agresión con el objetivo de proteger su integridad física.

Como resultado del intercambio de disparos, dos personas perdieron la vida. Una de ellas fue identificada como Edgar Aarón “N”, señalado por las autoridades como líder y fundador de un grupo criminal con presencia en distintas entidades del centro del país.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización estaría relacionada con diversos delitos, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, despojo de propiedades, lavado de dinero, robo de combustible y venta y distribución de drogas. Las autoridades también señalaron que el grupo presuntamente realizaba actividades de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá, por lo que era objeto de investigaciones de inteligencia.

Otro de los antecedentes relacionados con Edgar Aarón “N” es su presunta participación como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido en julio de 2024 en el Estado de México. Morales Figueroa se desempeñaba como funcionario de seguridad de la Ciudad de México y su asesinato fue objeto de investigaciones por parte de las autoridades federales y capitalinas.

Además, el presunto líder criminal fue sancionado el 19 de noviembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a sus vínculos con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Después del enfrentamiento, las autoridades dieron aviso al agente del Ministerio Público para que realizara las diligencias correspondientes y determinara las circunstancias de los hechos.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad informaron que continuarán con las investigaciones y los trabajos de inteligencia para identificar y detener a otros posibles integrantes de esta organización delictiva.

Estas acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El objetivo de las autoridades es avanzar en la identificación de las personas relacionadas con las actividades delictivas y desarticular las redes de operación del grupo criminal.

El caso se suma a las acciones de seguridad realizadas en municipios del Estado de México, donde las autoridades federales y estatales mantienen operativos para combatir delitos de alto impacto y detener a personas relacionadas con organizaciones criminales.