Vadhir Derbez consigue amparo ante orden de aprehensión: ¿De qué se le acusa? (Edgar Negrete Lira)

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, informaron que la detención de Vadhir Derbez, hijo de actor comediante y actor Eugenio Derbez, presentó un amparo que detuvo la orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, la Fiscalía compartió que enfrentará su procedimiento legal en libertad y que será citado en la audiencia inicial sin la necesidad de ser detenido.

¿Cuáles son los cargos por los que se le acusa a Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez enfrenta su segunda denuncia por presunto delito de violación, la cual fue confirmada mediante un comunicado a medios por el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arrellano el pasado miércoles 4 de noviembre.

En abril de 2026, Derbez fue denunciado por la Fiscalía de Investigación y Delitos Sexuales de la Ciudad de México por una modelo estadunidense de 19 años; los hechos habrían ocurrido durante la grabación de un vídeo musical, en la alcaldía Coyoacán.

Al momento, Vadhir y su equipo legal, encabezados por Enrique González Casanova, han rechazado las acusaciones en su contra, además de sostener su inocencia ante las acusaciones de presunta violencia sexual. Por ello, su equipo legal presentó un amparo para suspender las acciones de la Fiscalía CDMX en su contra.

¿Qué información presentó la Fiscalía CDMX?

En su tarjeta informativa, la Fiscalía compartió que su investigación actual es independiente de los hechos ocurridos en abril de este año, en Coyoacán; esto ha permitido reunir los datos suficiente para judicializar el caso, es decir, que el Ministerio Público lleve el caso ante un Juez de Control, ejerciendo formalmente la acción penal.

Con lo anterior, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación contra el acusado, no obstante, esta fue detenida por un juicio de amparo por parte de Vadhir Derbez; de esta manera, podrá enfrentar su procedimiento legal en libertad y ser citado en la audiencia inicial sin ser detenido, igualmente, aclararon que esta resolución no exime al investigado de atender sus requerimientos legales.

También mencionaron que, a pesar de manifestarse públicamente su postura sobre colaborar con las autoridades, Vadhir no se ha presentado ante la Fiscalía; siendo citado de manera presencial en siete ocasiones, sin respuesta a la notificación correspondiente.

Finalmente, informaron que continuarán realizando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.