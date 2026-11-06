Secretaría de Pueblos y Barrios reporta participación de 200 mil personas en consultas indígenas

Comparece titular de SEPI CDMX

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) ha realizado 14 consultas indígenas sobre distintos proyectos de la Ciudad de México, con la participación de 200 mil personas, informó su titular, Nelly Juárez, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino.

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, la funcionaria destacó que estos ejercicios de consulta previa, libre e informada han permitido incorporar la participación de los pueblos y comunidades en proyectos como las UTOPÍAS, las líneas 5 y 6 del Cablebús, el Plan Integral Hídrico y el Proyecto del Plan General de Desarrollo de la capital.

“Somos la entidad que más consultas indígenas ha realizado. Ya son 14 sobre distintos proyectos, con la participación de 200 mil personas. Ninguna decisión sobre los pueblos se toma sin los pueblos”, afirmó.

En materia de reconocimiento y preservación del patrimonio cultural, la secretaria informó que 97 pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes manifestaron interés en registrarse o actualizar su información en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, diputadas reconocieron las acciones emprendidas por la dependencia, aunque coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para combatir la discriminación, el racismo y las distintas formas de exclusión que enfrenta esta población.

Por Morena, la diputada Judith Vanegas señaló que es necesario avanzar en la preservación y revitalización de las lenguas indígenas, el fortalecimiento de sus expresiones culturales y la protección del patrimonio biocultural; también pidió mantener las acciones para reconocer los derechos de las mujeres indígenas y combatir las prácticas discriminatorias.

La panista Claudia Pérez reconoció el trabajo de la SEPI para fortalecer la participación ciudadana y la defensa de los derechos de estas comunidades; sin embargo, señaló que persisten retos para conservar su identidad y tradiciones, así como garantizar certeza jurídica y mejores oportunidades de desarrollo.

La diputada del PVEM, Rebeca Peralta, cuestionó sobre el acompañamiento jurídico y la reparación del daño para personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad, además de referirse a las acciones para visibilizar a las comunidades afromexicanas y afrodescendientes.

Érika Rosales, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, propuso que el Congreso capitalino realice consultas públicas para proteger la economía local y los derechos de los pueblos originarios ante el crecimiento de cadenas comerciales en la alcaldía Xochimilco.

La presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Afromexicanas, Paula Pérez Córdova, destacó la importancia de las políticas públicas dirigidas a estos sectores, ante la deuda histórica que existe con los pueblos originarios de la capital.