Naucalpan cierra Festival Internacional de Danza Folklórica con participación de nueve países

Con la participación de delegaciones internacionales y agrupaciones locales, el Gobierno de Naucalpan concluyó la segunda edición del Festival Internacional de Danza Folklórica “Uniendo al Mundo en Pareja” 2026, cuya tercera y última presentación se realizó en la explanada de la Basílica de los Remedios.

El encuentro cultural fue encabezado por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, y organizado por el Sistema Municipal DIF, presidido honorariamente por Adriana G. Escobar, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN) y la Dirección de Bienestar e Inclusión Social.

Durante las actividades participaron representantes de Venezuela, Colombia, Rumania, Macedonia del Norte, Bolivia, Argentina, Paraguay y Chile, además de una delegación de Jalisco, México, quienes compartieron bailes tradicionales, música y vestuarios característicos de sus lugares de origen.

El festival tuvo como objetivo promover el intercambio cultural entre las naciones participantes y acercar las distintas expresiones artísticas a las familias naucalpenses, mediante presentaciones gratuitas en diferentes espacios del municipio.

En esta última jornada, el público pudo disfrutar de diversas coreografías que mostraron la riqueza de las tradiciones de cada país. Entre las participaciones mexicanas destacó el grupo de danza “Las Orquídeas”, que presentó el Huapango Tamaulipeco, una de las expresiones representativas del folclor nacional.

También participaron niñas y niños del Jardín de Niños Colorines, quienes demostraron su talento y entusiasmo sobre el escenario. Ambas agrupaciones formaron parte de las tres jornadas del festival y recibieron el reconocimiento de los asistentes.

Antes de llegar a la explanada de la Basílica de los Remedios, el encuentro tuvo presentaciones en la Arena Naucalpan y el Teatro Bicentenario, espacios que también recibieron a las delegaciones nacionales e internacionales.

Con esta última presentación, el municipio concluyó tres jornadas dedicadas a la danza y las tradiciones populares, en las que habitantes y visitantes tuvieron la oportunidad de conocer distintas manifestaciones culturales sin salir de Naucalpan.

Durante el festival también se realizó un reconocimiento a la maestra Lolita Menchaca, por su trayectoria y contribución a la difusión de la danza, el arte y la identidad mexiquense tanto en México como en otros países.

Su participación y legado fueron destacados como parte de la importancia de preservar las expresiones culturales y transmitirlas a las nuevas generaciones.

El encuentro permitió que bailarines de distintas nacionalidades compartieran sus costumbres y tradiciones con el público, además de generar espacios de convivencia entre las familias y fortalecer el acercamiento de la población a las actividades artísticas.

A través de este tipo de eventos, el Gobierno de Naucalpan busca impulsar la cultura como una herramienta de convivencia social y reconocimiento de la diversidad, al tiempo que promueve al municipio como sede de encuentros internacionales.

La segunda edición del Festival Internacional de Danza Folklórica “Uniendo al Mundo en Pareja” 2026 concluyó así con una muestra de música, vestuarios y bailes tradicionales que reunieron a representantes de nueve países y de distintas regiones de México.