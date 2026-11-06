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Debido a las bajas temperaturas que se registrarán durante la madrugada y mañana del sábado, la SGIRPC ha activado la alerta amarilla en la CDMX. Conoce qué alcaldías se verán afectadas

Fin de semana frío en CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías

Por Azul Roman
Debido a las bajas temperaturas que se registrarán durante la madrugada y mañana del sábado, la SGIRPC ha activado la alerta amarilla en la CDMX. Conoce qué alcaldías se verán afectadas
Fin de semana frío en CDMX Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías (Pexels)

Este viernes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la alerta amarilla por frío para seis alcaldías de la CDMX. De acuerdo a la SGIRPC, durante la mañana y madrugada de este sábado 7 de noviembre del 2026.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se ha reactivado la alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX?

La SGIRPC publicó un comunicado a las 13:00 horas en que se ha activado la alerta amarilla por frío, ya que se pronostican bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 7 de noviembre. Durante ese día se registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 2:00 horas y las 8:00 horas, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones.

Estas son las alcaldías en las que se ha activado la alerta amarilla:

  • Álvaro Obregón.
  • Cuajimalpa.
  • Magdalena Contreras.
  • Milpa Alta.
  • Tlalpan.
  • Xochimilco.

Asimismo, la SGIRPC ha recomendado utilizar al menos tres capas de ropa y que de preferencia sea de lana o algodón, además de usar crema para hidratar y proteger la piel. Además, hace un llamado a la población para que aquellos que presenten algún malestar acudan a su centro de salud más cercano.

¿Cuál es el reporte meteorológico del SMN para la CDMX?

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para la mañana del sábado 7 de noviembre se prevé un cielo parcialmente nublado, un ambiente fresco a templado con presencia de bruma y posibles bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

Mientras que por la tarde se prevé un ambiente cálido, así como probabilidad de lluvias y chubascos de entre 5 a 25 mm en 24 horas en la CDMX y el EdoMex, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima para la CDMX: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima para la CDMX: 10 a 12 °C.

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