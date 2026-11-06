Fin de semana frío en CDMX Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías (Pexels)

Este viernes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la alerta amarilla por frío para seis alcaldías de la CDMX. De acuerdo a la SGIRPC, durante la mañana y madrugada de este sábado 7 de noviembre del 2026.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se ha reactivado la alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX?

La SGIRPC publicó un comunicado a las 13:00 horas en que se ha activado la alerta amarilla por frío, ya que se pronostican bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 7 de noviembre. Durante ese día se registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 2:00 horas y las 8:00 horas, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones.

Estas son las alcaldías en las que se ha activado la alerta amarilla:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Asimismo, la SGIRPC ha recomendado utilizar al menos tres capas de ropa y que de preferencia sea de lana o algodón, además de usar crema para hidratar y proteger la piel. Además, hace un llamado a la población para que aquellos que presenten algún malestar acudan a su centro de salud más cercano.

⚠ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del sábado 07/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 6, 2026

¿Cuál es el reporte meteorológico del SMN para la CDMX?

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para la mañana del sábado 7 de noviembre se prevé un cielo parcialmente nublado, un ambiente fresco a templado con presencia de bruma y posibles bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

Mientras que por la tarde se prevé un ambiente cálido, así como probabilidad de lluvias y chubascos de entre 5 a 25 mm en 24 horas en la CDMX y el EdoMex, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.