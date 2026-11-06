Llevarán “Renace Cuauhtémoc” a encuentro Arquitectura de Ciudad

Obra "Renace Cuauhtémoc". (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participará en el encuentro Arquitectura de Ciudad: presente y futuro, organizado por la Universidad Iberoamericana, donde compartirá el trabajo que se realiza para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de las colonias.

El encuentro se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en la Universidad Iberoamericana y Torre Reforma. Reunirá a especialistas y representantes de ciudades como París, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Singapur y Bogotá para intercambiar experiencias sobre planeación urbana, movilidad, vivienda, patrimonio y espacio público.

Durante su participación, la alcaldesa expondrá los resultados de Renace Cuauhtémoc, iniciativa mediante la cual se han intervenido más de 500 espacios públicos. Los trabajos van desde la rehabilitación de banquetas y calles hasta la recuperación de parques y plazas.

Entre los espacios recuperados se encuentran la Plaza Río de Janeiro, el puente del Mercado de San Juan Curiosidades y la Fuente de la Plaza Popocatépetl. Ale Rojo de la Vega ha señalado que la recuperación de estos espacios no consiste solamente en reparar infraestructura, sino también en cuidar la historia de las colonias, conservar los materiales originales y mantener en buenas condiciones los lugares que forman parte de su identidad.

A estas acciones se suma Brilla Cuauhtémoc, con el mejoramiento de la iluminación, así como actividades culturales, deportivas y sociales que permiten que los espacios recuperados sean aprovechados por vecinas, vecinos y visitantes.

Arquitectura de Ciudad: presente y futuro contará con la participación de especialistas como Janette Sadik-Khan, de Nueva York; Ricky Burdett, de Londres; Jean-Louis Missika, de París; Yap Lay Bee, de Singapur, y María Mercedes Jaramillo, de Bogotá, además de representantes de la academia y el sector urbano de México.