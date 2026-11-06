Sedeco celebra 378 proyectos de inversión por casi 300 mil millones de pesos durante actual administración

Titular de Sedeco comparece ante el Congreso

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México dio a conocer que ha identificado 378 proyectos de inversión por casi 300 mil millones de pesos desde el inicio de la actual administración, informó su titular, Manola Zabalza Aldama, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino.

Al presentar el balance de la dependencia como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, la funcionaria detalló que, tan solo en el segundo año de Gobierno, se incorporaron 115 proyectos por un monto de 109 mil millones de pesos.

Entre los anuncios destacó una inversión superior a 4 mil 500 millones de pesos en el sector de ciencias de la vida; explicó que la empresa mexicana Avant Santé construirá un centro especializado en innovación en esta área, que abarcará desde el descubrimiento científico hasta los ensayos clínicos y la manufactura.

Anuncia Centro de Medicina Predictiva

Asimismo, informó que el Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abrirá un Centro de Medicina Predictiva y Oncología de Precisión, enfocado en la detección temprana del cáncer y la investigación de enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas.

En materia de mercados públicos, Zabalza dio a conocer que se han destinado 468 millones de pesos para intervenir 270 centros de abasto, principalmente en instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas e hidrosanitarias.

Precisó que para 2026 se contemplan 180 millones de pesos del Presupuesto Participativo para 180 mercados, con un monto de hasta un millón de pesos por inmueble, además de 50.9 millones de pesos para el mantenimiento de otros diez centros de abasto.

Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, las y los legisladores reconocieron los resultados presentados por la dependencia, aunque también plantearon necesidades relacionadas con la inversión, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como la modernización de los mercados públicos.

La diputada Judith Vanegas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, agradeció la participación de la servidora pública en el “Primer Parlamento del Comercio Popular” organizado por el Congreso capitalino, donde comerciantes, locatarios, productores y representantes de distintos sectores económicos expresaron sus inquietudes.

América Rangel, presidenta de la Comisión de Desarrollo, reconoció la generación de más de 150 mil empleos y señaló que el emprendimiento y la innovación son factores relevantes para el desarrollo económico.

Raúl Torres, diputado del PAN, pidió información más detallada sobre los proyectos de inversión en ciencia, tecnología y salud, además de incorporar a mexicanos que viven en el extranjero en los programas de la dependencia.

Por el PVEM, Manuel Talayero llamó a trabajar en el reconocimiento de las estéticas y guarderías para seres sintientes como establecimientos que también contribuyen a la actividad económica.

Miriam Saldaña, del PT, resaltó el crecimiento económico reportado de 2.1 por ciento y la generación de empleos, pero pidió fortalecer a las Mipymes y promover el desarrollo sustentable.

La priista Tania Larios destacó los indicadores de crecimiento económico, competitividad, inversión extranjera directa y creación de empleos formales, así como la apertura de más de 15 mil Mipymes.

Finalmente, Érika Rosales, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, señaló que la modernización de los mercados públicos debe realizarse sin afectar su identidad, tradiciones y arraigo territorial, además de fortalecer el autoempleo y los emprendimientos de mujeres jefas de familia.