Airbnb.org facilita mil 500 noches de alojamiento gratuito en CDMX por atención médica

La inversión es de 20 millones de pesos para ampliar la iniciativa durante los próximos tres años

Las familias mexicanas que deben trasladarse a la Ciudad de México para recibir tratamientos médicos especializados han obtenido mil 500 noches de alojamiento gratuito durante el primer año del programa Estancias Médicas de Airbnb.org, organización que informó que busca ampliar este apoyo mediante alianzas con instituciones y asociaciones civiles.

De acuerdo con cifras difundidas por la organización, actualmente trabaja con cerca de 25 organizaciones en México, encargadas de identificar y vincular con el programa a pacientes y cuidadores que necesitan viajar a la capital para recibir atención médica.

Entre sus aliados se encuentran Fundación Scalabrini, ChildFund México y Banco de Tapitas, entre otras asociaciones que atienden a personas que requieren tratamientos especializados.

En mayo pasado, Airbnb.org anunció una inversión de 20 millones de pesos para ampliar el programa en el país durante los próximos tres años.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa contempla ofrecer hospedaje gratuito a familias que viajan a la Ciudad de México para recibir tratamientos contra el cáncer y otros procedimientos médicos especializados.

El programa también contempla un sitio web para dar a conocer sus mecanismos de apoyo y ofrecer información a pacientes, organizaciones y posibles colaboradores.

Como parte de su esquema de financiamiento, Airbnb anunció que donará a Airbnb.org una parte de sus ingresos por cada reservación realizada en su plataforma; la organización indicó que este modelo busca aportar 500 millones de dólares a nivel global durante los próximos cinco años.

Durante un encuentro por el primer aniversario del programa, Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, señaló que la intención es ampliar la red de organizaciones aliadas y facilitar que más familias cuenten con un lugar donde permanecer mientras reciben atención médica.

Una de las familias beneficiarias aseguró que el alojamiento les permitió concentrarse en el tratamiento de su hijo y reducir la preocupación por los gastos y las condiciones de hospedaje durante su estancia en la capital.

“La lucha contra el cáncer no es solo un enorme reto de salud para nuestro hijo, sino también un camino difícil para toda nuestra familia. En medio de esta tormenta, contar con un lugar seguro, cómodo y tranquilo donde quedarnos fue una verdadera luz de esperanza.

“Nos dieron tranquilidad, refugio y la oportunidad de enfocarnos al 100% en el cuidado, la recuperación y el bienestar de nuestro hijo, sin la preocupación ni la carga de no saber dónde íbamos a descansar. Su labor devuelve la esperanza y la calma a familias como la nuestra que atraviesan momentos difíciles. Esperamos que su trabajo siga ayudando a muchas más familias”, familia Meraz Velázquez.