Anuncia Azucena Cisneros depósito municipal gratuito para automóviles en Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció que en los próximos días entrará en funcionamiento un nuevo depósito vehicular municipal gratuito para automóviles, con el propósito de evitar cobros excesivos por servicios de arrastre y almacenamiento, además de combatir posibles actos de corrupción.

El anuncio se realizó durante la supervisión del operativo Moto Segura en la colonia Fuentes de Aragón, donde elementos de la policía municipal, con el respaldo de la Secretaría de Marina (Marina), instalaron un filtro de seguridad para revisar que los conductores de motocicletas cumplieran con el Reglamento de Tránsito.

La presidenta municipal explicó que el nuevo depósito permitirá que los automovilistas cuyos vehículos sean remitidos por infracciones viales no tengan que pagar el servicio de arrastre ni el resguardo en un corralón, siempre que el traslado sea realizado por las autoridades municipales y hacia las instalaciones del gobierno local.

Cisneros Coss señaló que esta medida responde a las quejas de habitantes que han denunciado abusos en los cobros para recuperar sus automóviles, por lo que su administración busca ofrecer una alternativa que proteja la economía de las familias.

Indicó que actualmente el municipio cuenta con un Centro de Compra Segura y un depósito para motocicletas, donde tampoco se cobra el arrastre, por lo que ahora se busca extender este beneficio a los propietarios de automóviles.

La alcaldesa afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia para combatir la corrupción y evitar que los servicios de tránsito se conviertan en una oportunidad para realizar cobros indebidos a la ciudadanía.

Durante la supervisión también destacó que el operativo Moto Segura se mantiene de manera permanente en diferentes puntos de Ecatepec, tanto durante el día como en la noche y madrugada, debido a que las motocicletas pueden ser utilizadas para cometer delitos de alto impacto.

En el despliegue participaron elementos de Tránsito Municipal, motopatrullas de los sectores 25, 26 y 27, agrupamientos especiales, el Grupo de Operaciones Especiales y personal de Marina.

Como parte de las revisiones, los uniformados verificaron que los conductores portaran casco de seguridad, matrícula y licencia de conducir, además de que cumplieran con las disposiciones establecidas en el reglamento vial.

La presidenta municipal expresó su preocupación porque todavía existen motociclistas que circulan sin equipo de protección, principalmente jóvenes, e incluso trasladan a menores de edad sin las medidas necesarias para proteger su integridad.

Por ello, hizo un llamado a los conductores para asumir mayor responsabilidad al utilizar estos vehículos, ya que el uso del casco y el cumplimiento de las normas pueden prevenir accidentes y proteger vidas.

Como resultado del operativo realizado en Fuentes de Aragón, fueron sancionados los conductores de 21 motocicletas, cuyas unidades fueron remitidas al depósito vehicular por diferentes incumplimientos al reglamento, principalmente por no utilizar casco, carecer de matrícula o no contar con licencia de conducir.

La alcaldesa reiteró que los operativos continuarán en distintas colonias del municipio para reforzar la seguridad, prevenir accidentes y detectar posibles irregularidades.

Con la próxima habilitación del depósito gratuito para automóviles, el gobierno municipal busca ampliar las medidas de apoyo a los conductores y garantizar que las acciones de tránsito se realicen sin abusos económicos contra la población.